Cégep de Baie-Comeau : 17 250 $ remis en bourses 

La Fondation du Cégep de Baie-Comeau a tenu le 28 avril 2025 la troisième édition de son Coquetel de remise de bourses où 17 250 $ auront été remis à des étudiants.

Près de 150 personnes ont pris part à l’activité. Au total, 32 bourses ont été décernées à 30 étudiants de différents programmes.

Cela a été possible grâce à la contribution de 22 entreprises et organismes de la région.

« Je tiens d’ailleurs à remercier les entreprises et les organismes qui ont fait le choix de s’associer à ce coquetel. Leur contribution est essentielle. Elle permet […] d’encourager et de soutenir l’effort et la réussite des étudiantes et des étudiants du Cégep de Baie-Comeau », déclare le président du conseil d’administration de la Fondation, Jean-Philippe Messier.