Choco Véro ne ferme pas ses portes 

Malgré certaines rumeurs persistantes, l’entreprise Choco Véro n’est pas en voie de fermer. Bien au contraire, la chocolaterie artisanale planche actuellement sur un nouveau projet qu’elle dévoilera en temps voulu.

D’ici là, c’est dans un mode temporaire que la production se poursuit, afin de continuer à ravir les amateurs de douceurs locales.

Véronique Émond, entrepreneure et créatrice de Choco Véro, veut clarifier la situation auprès de la population. « On a un projet qu’on ne peut pas dévoiler pour l’instant. Choco Véro doit déménager temporairement, mais ne ferme pas. »

Le changement s’est fait plus rapidement que prévu. Le local qu’occupait l’entreprise a déjà trouvé preneur, alors que le projet de relocalisation de Choco Véro, toujours sous le sceau de la confidentialité, est encore en développement.

« Ce sont des choses qui sont en train d’être faites. Les transactions sont en cours. Ce sont des procédures de papiers, de rencontres, c’est pour ça que c’est plus long », rassure Mme Émond.

Une production maison

En attendant que les démarches se concrétisent, la production de chocolats et autres gourmandises se fera dorénavant à la maison. Une solution transitoire, permise par la réglementation municipale, mais qui comporte quelques contraintes.

« Je me suis informée à la Ville et j’ai le droit de produire chez moi, mais je n’ai pas le droit de vendre à la maison. »

Les clients pourront donc continuer à s’approvisionner dans les points de dépôt habituels, chaque semaine, comme c’était déjà le cas auparavant.

L’entreprise maintient ses canaux de distribution, et reste bien vivante. « On continue de fournir les dépanneurs et les points de vente », assure l’entrepreneure.

Un retour prévu à l’automne

Cette transition est appelée à durer jusqu’à l’automne prochain, période à laquelle Choco Véro compte bien annoncer les détails de son nouveau projet.

En attendant, Véronique Émond préfère garder la surprise. « On ne peut rien dévoiler pour l’instant. Quand on pourra en dire plus, on va l’annoncer », conclut-elle.