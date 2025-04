Marilène Gill réélue : Des réactions des élus de la Manicouagan

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, et le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, sont prêts à collaborer avec la députée fédérale Marilène Gill. Le sujet le plus important pour eux : le transport.

« Nous devrons travailler ensemble, particulièrement pour le désenclavement de la région. On demandera ensemble au gouvernement fédéral de payer sa juste part du pont sur le Saguenay », déclare d’entrée de jeu Yves Montigny.

Ce dernier croit qu’il y a « un momentum sur lequel il faut travailler » en matière de transports.

« On pense aussi au transport aérien. Ça s’est beaucoup amélioré, on le voit dans le secteur de la Basse-Côte-Nord. On a fait un grand bout, mais c’est de juridiction fédérale », ajoute le député provincial.

Marcel Furlong rappelle que « le pont sur le Saguenay ne pourra pas se construire sans une participation financière du gouvernement fédéral ».

Le préfet soutient qu’il collaborera avec Mme Gill sur tous les dossiers qui touchent les transports.

« On va aussi collaborer ensemble, et j’en suis convaincu, à la protection de notre identité québécoise. C’est quelque chose qui nous rejoint. Ça et l’économie de notre région », ajoute Yves Montigny.

Balance du pouvoir

« Le fait qu’il y aura probablement un gouvernement minoritaire et que le Bloc québécois se retrouve avec la balance du pouvoir, on espère que ça nous aidera dans nos négociations », dit Marcel Furlong.

M. Montigny croit que le moment est bien choisi pour Marilène Gill de « se positionner comme une députée d’expérience » pour le financement du gouvernement fédéral sur les questions prioritaires de la Côte-Nord.