Un nouveau pas vers la collaboration 

Depuis deux ans, la collaboration entre la Chambre de commerce et d’industrie de la Manicouagan et les entrepreneurs de Pessamit va bon train. Elle crée de nouvelles opportunités de part et d’autre.

Les réunions sont de plus en plus fréquentes entre les intervenants de Pessamit et la Chambre de commerce. Son directeur général, Jeff Dufour Tremblay, précise être en contact avec des membres du Conseil des Innus.

Concrètement, son organisation crée des partenariats d’affaires et des maillages entre plusieurs entrepreneurs avec des organismes.

« Notre travail est de les mettre en relation avec les bonnes personnes pour se développer et se partir », divulgue M. Dufour Tremblay.

À Pessamit, il y a plus d’une vingtaine d’entreprises et plus d’une quarantaine d’entrepreneurs qui désirent se lancer en affaires.

« Quand on rencontre une entreprise, par exemple, un commerce de gâteaux […], on voit s’il peut y avoir des partenariats avec des entreprises déjà existantes », souligne le directeur général.

De plus en plus de jeunes entrepreneurs autochtones sont proactifs et participent à ces rencontres. La majorité de ceux-ci ont d’ailleurs moins de 40 ans.

Forte participation aux activités

Depuis le début de l’année, deux activités ont eu lieu à Pessamit. Une s’est déroulée en janvier et une autre en mars a été un succès. Ce récent souper traditionnel, organisé à Pessamit avec des gens de la Manicouagan, a attiré beaucoup de monde.

« C’était naturel », affirme Jeff Dufour Tremblay. L’ambiance était conviviale et, surtout, les gens étaient au rendez-vous.

« On a eu droit à la belle surprise qu’on a manqué de place, se réjouit-il. On avait espoir d’avoir une dizaine d’entrepreneurs autochtones […] et finalement, on est arrivé avec 70 entrepreneurs ou organismes de développement économique de la Manicouagan et près d’une quarantaine d’entrepreneurs de Pessamit. »

Jeff Dufour Tremblay souligne par le fait même que l’activité « a créé des occasions qu’on n’aurait pas pu envisager ». Ces occasions ont d’ailleurs si bien fonctionné que le souper sera désormais une activité annuelle.

Rayonnement au Québec

La collaboration entre la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan et la communauté innue de Pessamit les a menées à être nommées au Gala des chambres de commerce du Québec. La Chambre de commerce a été sélectionnée dans la catégorie Coup de cœur pour ses relations avec Pessamit.

Le Conseil des Innus de Pessamit et l’équipe du développement économique ont été invités à assister au Gala qui se tiendra le 17 juin à Rivière-du-Loup.

« Notre prochain gros événement, c’est vraiment le gala. Le fait de potentiellement gagner permettrait d’amener quelqu’un de Pessamit pour une première fois sur la scène de la Fédération des chambres de commerce », exprime M. Dufour Tremblay.

Avec Karianne Nepton-Philippe

