Caisse Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles : une ristourne de 758 000$

La Caisse Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles remettra une ristourne totale de 758 000$.

L’institution financière a présenté les résultats financiers de l’année 2024 à ses membres lors de son assemblée générale annuelle (AGA) virtuelle qui a eu lieu le 23 avril. Ils et elles ont ensuite pu se prononcer sur la proportion des excédents versée en ristournes individuelles et celle remise à la communauté.

Il a été décidé qu’un montant de 681 k$ sera remis aux membres sous forme de ristournes individuelles, et 77 000$ serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM).

« La décision prise par les membres…permet de contribuer au développement de notre communauté en soutenant des projets structurants qui répondent à des besoins communs. Il s’agit d’un levier puissant, unique à Desjardins », souligne Benoît Méthot, président du conseil d’administration de la Caisse.

En plus de verser une ristourne aux membres, la Caisse a octroyé 52 000$ en commandites et en dons, et 109 000$ par l’intermédiaire de son Fonds d’aide au développement du milieu. Parmi les projets qui ont bénéficié d’une aide, on retrouve la Coopérative alimentaire et station d’essence à Gallix, L’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles, ainsi que le projet Students on Ice.

Pour l’année 2024, la Caisse Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles affiche des excédents d’opération de 5,74 M$, en hausse de 22,8 % par rapport à 2023. Son volume d’affaires a augmenté de 13,9 %, pour s’établir à 804 M$ pendant la même période.

Regroupement

L’AGA a aussi permis de présenter le projet de regroupement avec la Caisse de Port-Cartier. Deux soirées d’information seront organisées, le 12 et 13 mai, à Sept-Îles et à Baie-Comeau respectivement afin de présenter le projet en détail. Les membres sont invités à participer à l’assemblée générale extraordinaire du 3 juin prochain, au cours de laquelle ils seront invités à voter sur la création de la nouvelle Caisse Desjardins Du-Coeur-de-la-Côte-Nord. Pour que le projet de regroupement soit accepté, les membres devront se prononcer en sa faveur à une hauteur de 66,67%.