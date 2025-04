Le voyage d’une vie à Hawaï

Dix élèves de cinquième secondaire de la polyvalente Serge-Bouchard de Baie-Comeau ont récemment vécu une aventure hors du commun. La destination de la grande île d’Hawaï fait partie désormais d’un souvenir précieux pour ces jeunes Nord-Côtiers.

Ce voyage scientifique à Hawaï, entièrement conçu pour amener les élèves à toucher la science, a permis de vivre une tonne d’expériences.

Pendant deux semaines, les participants ont exploré la géologie volcanique de l’archipel, sous la supervision de deux enseignants de science de la polyvalente Serge Bouchard, le biologiste Frédéric Bénichou et la géologue Marie-Pierre Lacroix-Beaupré.

Organisé avec minutie pendant deux ans, le séjour s’est déroulé du 26 février au 10 mars, coïncidant avec la semaine de relâche scolaire.

Le projet est né du désir des enseignants d’offrir aux jeunes une immersion scientifique hors des salles de classe. « On voulait qu’ils comprennent que la science, c’est aussi une manière de lire le monde qui les entoure », explique Mme Lacroix-Beaupré.

Hawaï, terre d’éveil

Le choix d’Hawaï ne s’est pas imposé d’emblée. Les élèves ont voté entre l’Islande et l’archipel du Pacifique, deux régions géologiquement actives. « C’est eux qui ont choisi Hawaï et ils n’ont pas été déçus », sourit le professeur Bénichou.

Sur place, les jeunes ont côtoyé des volcans mythiques, dont le Mauna Loa et le Mauna Kea, et ont même assisté à une éruption imprévue. « Voir la terre s’ouvrir, c’est un choc d’humilité », affirme l’enseignant.

Encadrés par deux géologues partenaires de l’organisme Objectif sciences internationales, les élèves ont appris à formuler des hypothèses, lire un paysage, et intégrer la démarche scientifique au quotidien.

Apprendre autrement

Les journées mêlaient randonnées sur champs de lave, carnets d’observation à la main, théorie sur les plages et discussions sous les étoiles à 3 000 mètres d’altitude. « On avait une partie plaisir, une partie plus étude, c’était très bien dosé », témoigne Émilie Jutras, l’une des participantes.

« Nous sommes devenus un groupe soudé rapidement, ce n’était pas juste un cours de science, il y avait une partie très humaine », renchérit sa sœur Maude.

Les jeunes ont aussi rencontré des locaux, dont un homme ayant vu sa maison engloutie par une éruption en 2018. « Ce témoignage nous a frappés, il avait tout perdu, mais il nous a accueillis avec le sourire sur ce qu’il appelle encore son terrain », confie Maude Jutras.

Résilience et transmission

Malgré les retards au retour et les nuits à dormir dans les aéroports, personne ne s’est laissé abattre. « Les élèves ont été exemplaires, ils sont revenus plus grands et pas seulement en savoir, mais en maturité », souligne fièrement Frédéric Bénichou.

Cette transformation s’est poursuivie jusqu’à leur retour. Les jeunes ont pu présenter leur expérience et leurs apprentissages à la bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau, devant une trentaine de personnes le 23 avril. « C’était émouvant de les voir transmettre à leur tour, on était fiers tout le long, mais ce soir-là, c’était la cerise sur le sundae », partage Mme Lacroix-Beaupré.

Et maintenant ?

À peine rentrés, les enseignants songent déjà au prochain projet. « C’est dur de revenir, mais ce genre de voyage, ça allume quelque chose », révèlent-ils unanimement. Depuis ce voyage, plusieurs élèves envisagent désormais une carrière en sciences.

« On a appris à se connaître entre nous, à tisser des liens, à faire preuve de résilience », témoigne Émilie Jutras en concluant que ce voyage a pu les transformer humainement.