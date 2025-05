Les Éditions Nordiques se démarquent au Québec

L’équipe des Éditions Nordiques a remporté 11 prix à la 76e édition du Gala des Grands Prix des Hebdos, tenue le 30 avril à Québec.

Émélie Bernier, journaliste en environnement pour les quatre médias des Éditions Nordiques, a été la première à recevoir un prix. Elle est montée sur scène grâce à sa chronique Alaa dans le ventre de la guerre pour le journal Le Nord-Côtier, première position de la catégorie Opinion.

« Ça me touche qu’un sujet international remporte un premier prix dans un gala pour les hebdos régionaux. C’est une histoire qui méritait d’être racontée », affirme la lauréate, reconnaissante.

Mme Bernier, qui cumulera bientôt 20 ans au journal Le Charlevoisien, a aussi gagné la première position dans la catégorie Économie et finances avec l’article Projet de H2Green Steel en Amérique du Nord : Sept-Îles est le plan A publié dans le journal Le Nord-Côtier.

La journaliste Marie-Eve Poulin du Nord-Côtier a mis la main sur le premier prix de la catégorie Dossier – reportage avec son texte Elle opère une garderie illégale et refuse de fermer.

De son côté, Anne-Sophie Paquet-T. a écrit l’article 20 postes en péril chez Hydro-Québec, paru dans Le Manic, qui a mérité la troisième position dans la catégorie Économie et finances.

La directrice de l’information Johannie Gaudreault a reçu un prix dans la catégorie Santé et bien-être. Son texte En convalescence, des heures dans les airs, publié dans Le Haute-Côte-Nord, a obtenu la troisième position.

Lucas Sanniti, ex-journaliste au Nord-Côtier, a lui aussi mérité une troisième position dans la catégorie Environnement avec son texte Des contaminants dans les viandes sauvages de la Côte-Nord?

Dans la catégorie Meilleure publicité imprimée, le graphiste Vincent Lebel a reçu une mention spéciale pour sa publicité Toyota parue dans le journal Haute-Côte-Nord.

Le Charlevoisien a remporté la première position dans la catégorie Stratégie numérique pour son virage entièrement numérique entrepris en mai 2024.

Les Éditions Nordiques ont été récompensés pour la revue Côte-Nord Économiq dans la catégorie Projet ou cahier spécial imprimé ou numérique.

Finalement, Le Haute-Côte-Nord a mérité la première place dans la catégorie Mise en valeur du contenu et qualité de la langue.

Créés en 1949, Les Grands Prix des Hebdos visent à souligner la qualité du travail des journalistes et des artisans de la presse locale et régionale. Cette année, 29 lauréats ont été honorés et 489 pièces ont été soumises dans 16 catégories.

Pour Simon Brisson, président des Éditions Nordiques, la passion et le professionnalisme qui animent ses équipes d’information sont une fierté année après année. « Je suis fier du travail accompli tant au niveau de l’information que du département de la publicité. Félicitations à tous les lauréats et nommés des Éditions Nordiques », déclare-t-il.

Émélie Bernier a remporté deux premiers prix. Photo Johannie Gaudreault

Anne-Sophie Paquet-T. a reçu une troisième position dans la catégorie Économie et finances. Photo Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault a mis la main sur la troisième place pour son texte En convalescence, des heures dans les airs. Photo Émélie Bernier

Vincent Lebel a obtenu une mention spéciale dans la catégorie Meilleure publicité imprimée. Photo Émélie Bernier

C’est Le Charlevoisien qui a reçu le premier prix dans la catégorie Stratégie numérique. Sur la photo, à droite, l’éditeur Sylvain Desmeules. Photo Émélie Bernier

Le magazine Côte-Nord Économiq a été récompensé dans la catégorie Projet ou cahier spécial imprimé ou numérique. Photo Émélie Bernier