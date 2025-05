Plus de 400 dons de sang à Baie-Comeau

Les donneurs de sang se sont fait nombreux les 30 avril et 1er mai à Baie-Comeau. Même si l’objectif n’a pas été atteint, Héma-Québec est satisfait des résultats.

L’organisation souhaitait recueillir 225 dons de sang par jour pour un total de 450. La cible a presque été atteinte puisque 214 personnes se sont inscrites mercredi et 213 ont fait de même le lendemain.

Le premier jour de la collecte de sang, qui avait lieu au centre commercial Laflèche, 19 nouveaux donneurs ont rejoint la cause. De plus, 92 personnes des groupes sanguins O négatif et O positif ont fait un don, ce qui réjouit Héma-Québec puisque « ce sont les groupes recherchés », indique Marion Fortin, conseillère en recrutement de donneurs, par courriel.

Pour ce qui est de la deuxième journée, ce sont 25 nouveaux donneurs qui se sont présentés à la clinique. Quelque 108 personnes des groupes sanguins O positif et O négatif ont donné du sang. Au total, 75 jeunes de 18 à 29 ans ont effectué un don, ce qui révèle une augmentation par rapport à la collecte précédente pour ce groupe d’âge.

« Il est important de noter que tous les groupes sanguins et tranches d’âge sont cruciaux en fonction des besoins opérationnels », rappelle Mme Fortin.

Héma-Québec se dit profondément reconnaissant envers les donneurs et les bénévoles qui permettent d’engranger un tel succès.

« Votre contribution essentielle à l’approvisionnement des hôpitaux québécois en produits sanguins est inestimable. Merci infiniment à chacun de vous ainsi qu’à tous les bénévoles impliqués », conclut la porte-parole.