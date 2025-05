Baie-Comeau accueillera le Congrès Lions du District U-3

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, Baie-Comeau sera l’hôte du prestigieux Congrès Lions du District U-3, qui réunira du 16 au 18 mai près de 400 membres des clubs Lions provenant du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord.

« C’est une fin de semaine de trois jours remplie de formations, de partages d’expériences et d’activités qui visent à renforcer notre engagement envers nos communautés », explique Anny Hamilton, présidente du Club Lions de Baie-Comeau. Elle se réjouit que sa ville soit l’épicentre de cet important rassemblement de bénévoles impliqués aux quatre coins de l’Est du Québec.

Le Congrès Lions est l’occasion pour les membres du district de tisser des liens, de faire le bilan des actions réalisées et de planifier les orientations futures. En plus des remises de prix soulignant le travail de certains membres, des ateliers de formation et des conférences permettront aux participants d’enrichir leur bagage et d’améliorer leur capacité d’intervention.

Un événement ouvert sur la communauté

Si la majorité des activités sont réservées aux membres Lions, certaines sont ouvertes au grand public. C’est le cas de la marche des chiens-guides, qui se tiendra au parc des Pionniers le 17 mai. « Les citoyens pourront y participer, faire des dons, et en apprendre davantage sur le rôle crucial des chiens-guides pour les personnes aveugles », indique Mme Hamilton. Tous les fonds amassés seront versés à cette cause.

Le Club Lions, fondé sur le principe de l’entraide et de l’engagement social, est la plus grande organisation de clubs de service au monde.

« Les Lions, ce sont des hommes et des femmes qui se dévouent pour les plus démunis dans leur communauté et les pays d’un bout à l’autre du monde. Ils sont membres de clubs organisés dans le cadre d’une organisation internationale », rappelle la présidente.

« C’est la plus grande organisation de clubs de services au monde et c’est aussi la première organisation à admettre les femmes dans le monde entier », fait-elle savoir.

Avec la venue de quelque 350 à 400 congressistes, l’événement représentera également une belle retombée économique pour Baie-Comeau et ses commerçants. Pour les Lions locaux, c’est aussi une reconnaissance du dynamisme du club de Baie-Comeau et de son engagement constant envers la population.

« Ce congrès est une occasion précieuse de partager nos expériences, d’échanger sur nos réussites et nos défis et de renforcer notre mission commune », conclut Mme Hamilton.