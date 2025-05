Le Tigre du Nord rugit fort au Québec Open

L’école de kung-fu Le Tigre du Nord de Baie-Comeau a vécu une riche expérience de dépassement et de fierté lors de sa participation au prestigieux Québec Open, tenu du 25 au 27 avril au PEPS de l’Université Laval.

Huit athlètes nord-côtiers ont fièrement représenté la région, décrochant 4 trophées et 16 médailles, dont trois premières places en kata traditionnel et une en kata armé.

« Le Québec Open, c’est une grosse compétition internationale, avec près de 1 500 participants, dont plusieurs venus des États-Unis », souligne Sandra Gaudreault, porte-parole du club.

Ce rendez-vous annuel attire des passionnés de tous âges, et les compétiteurs du Tigre du Nord, âgés de six à 50 ans, ont su tirer leur épingle du jeu.

Pratiquant deux fois par semaine au pavillon de Baie-Comeau, les élèves sélectionnés pour cette compétition sont choisis avec soin par leurs professeurs, appelé Sifu un titre honorifique d’origine chinoise.

« Il faut que l’élève soit prêt autant physiquement que mentalement. La compétition, c’est beaucoup de stress et ce n’est pas pour tout le monde », explique Mme Gaudreault.

L’école de kung-fu baie-comoise compte actuellement une trentaine d’inscrits, mais a déjà connu des pointes à plus de 40 membres, notamment durant la pandémie.

Née il y a 25 ans, cette école d’art martial accueille des participants de tous les âges et de tous les niveaux. Le volet compétition est d’ailleurs assez récent et l’idée de participer à plus d’une par année fait son chemin.

Le Tigre du Nord se distingue par sa fidélité à l’enseignement traditionnel, incluant des katas inspirés des mouvements d’animaux, avec ou sans armes. « Le kung-fu, c’est un art martial d’attaque, très symbolique, dans la lignée de Bruce Lee », a décrit Mme Gaudreault.

Et la fierté de voir les élèves briller lors d’un tel événement reste intacte. « Tous nos participants sont revenus avec une médaille ou un trophée. On ne peut pas demander mieux », conclut-elle.