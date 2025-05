Pessamit se recueille en rouge pour honorer ses disparues

Drapée de rouge, la communauté innue de Pessamit s’unit aujourd’hui dans le recueillement, le cœur tourné vers la mémoire des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues ou assassinées.

À l’occasion de la Journée de la robe rouge, une marche commémorative s’élance à 13 h depuis la salle communautaire, rassemblant familles endeuillées, élèves, intervenants, citoyens et conférenciers invités.

Chaque robe flottant dans le vent symbolise une vie volée, une histoire inachevée, un cri de justice. Cette couleur forte, rouge comme le sang, évoque la violence subie par trop de femmes autochtones et l’urgence de s’en souvenir, ensemble.

« Cette marche est vraiment représentative pour nous », témoigne Line Rock, intervenante en dépendance au Centre de santé de Pessamit, au Conseil des Innus de Pessamit et co-responsable de la programmation de la Semaine de la santé mentale 2025. « C’est une pensée importante pour se souvenir de ces victimes et pour venir en soutien aux familles éprouvées ».

Mme Rock rappelle que la violence est encore présente aujourd’hui et fait partie de plusieurs vies humaines qui nous entourent. « Il ne faut pas oublier ces personnes disparues », ajoute-t-elle.

Les phares dans la noirceur

Line Rock insiste également sur le rôle crucial des intervenants de première ligne dans la communauté. Leur travail quotidien de prévention, d’écoute et de sensibilisation est, selon elle, un levier essentiel pour briser le cycle de la violence et renforcer le filet de sécurité autour des plus vulnérables qui encore aujourd’hui, ont du mal à briser le silence.

Cette journée d’hommage donne le coup d’envoi à une semaine entière de réflexions, d’ateliers et de conférences gratuites, accessibles à tous, autour de la santé mentale.

Grâce à une programmation riche et diversifiée, organisée par l’équipe de Santé & Mieux-Être Pessamit en collaboration avec le Conseil de bande, la communauté met en lumière ses ressources, son savoir-être et sa résilience.

Que ce soit par les mots inspirants de Jean-Marie Lapointe, les enseignements spirituels de Nathalie Doucet, les ateliers guidés par Germaine McKenzie, les réflexions livrées par Samian ou la résilience de Josée Boudreault, chaque moment de cette semaine vise à éveiller les consciences, à nourrir l’espoir et à faire de la santé mentale une priorité collective.