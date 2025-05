Un tournoi de golf pour la Maison des familles

Le tournoi de golf de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan sera de retour le 4 juin. Après cinq ans d’absence, l’activité-bénéfice s’associe à la Maison des familles de Baie-Comeau.

C’est en raison de la pandémie que la Chambre de commerce a mis sur pause son annuel tournoi de golf.

Avec l’intention d’assurer leur mission d’aider les entreprises de la région, elle a souhaité remettre cet événement sur pied.

« On rassemble les entrepreneurs avec l’objectif de passer une agréable journée », lance le directeur général de la Chambre de commerce, Jeff Dufour Tremblay.

« Cette fois-ci, on a décidé de faire quelque chose de différent des éditions passées et c’est de s’associer avec un organisme communautaire du milieu. Notre choix s’est arrêté sur la Maison des familles parce que, dans notre mission, on a un volet vie communautaire », explique-t-il.

M. Dufour Tremblay a la volonté de s’impliquer dans plusieurs organismes du milieu depuis qu’il assure le poste de directeur général et il trouve que la Maison des familles joue un rôle important.

« Historiquement, la Chambre de commerce, depuis que la Maison des familles existe, a toujours été proche de cet organisme-là », affirme M. Dufour Tremblay.

« Leur service aide grandement la population. Je ne dis pas que les autres ne le font pas, mais on est en constante communication sur plein d’enjeux, plein de projets, et plein de sujets qui touchent directement l’économie et la communauté », poursuit-il.

Les entreprises, gens d’affaires, partenaires et membres de la communauté sont invités. Une portion des profits sera remise à la Maison des familles afin d’appuyer ses services essentiels.

Le tournoi de golf se tiendra le 4 juin au Club de golf de Baie-Comeau. Au programme : animation sur le parcours, activités surprises, prix de présence et un souper festif.