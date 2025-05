La Ferme 5 Étoiles passe à la relève

La Ferme 5 Étoiles passe aux mains de quatre nouveaux propriétaires, qui sont plus déterminés que jamais à développer l’établissement touristique de Sacré-Cœur et ses services.

Les nouveaux propriétaires ne sont pas si nouveaux que ça puisqu’ils ont tous baigné dans l’univers de l’entreprise pendant des années.

Le quatuor dynamique qui fait maintenant son entrée à la tête de la gestion de la Ferme 5 Étoiles de Sacré-Cœur est composé des frères Samuel et Benjamin Morin, de Félix Deschênes et de Nancy Gravel.

Les trois jeunes hommes de l’équipe sont les enfants des anciens propriétaires Jimmy Deschênes et Yanick Morin, qui était aussi directeur, et Nancy Gravel est une employée de longue date qui a « parcouru tous les postes possibles » au sein de l’organisation.

Le directeur des opérations plein air et aménagements extérieurs Félix Deschênes fait savoir que la nouvelle équipe a pris la décision de mener une restructuration en même temps que le transfert d’entreprise.

« Il y a quelques postes qui bougent, mais tout va rester pas mal comme c’était. Ce qu’on veut pour l’instant, c’est de continuer à se développer », révèle-t-il.

La relève de la Ferme 5 Étoiles de Sacré-Cœur, Samuel Morin, Benjamin Morin, Félix Deschênes et Nancy Gravel. Photo Courtoisie

Une transition en douceur

Pour le futur ex-directeur Yanick Morin, le transfert d’entreprise a été un travail de longue haleine qui en a valu la peine.

« Je pense que c’est comme construire ton solage de maison de façon solide. C’est la base de tout », illustre-t-il.

La réflexion en vue de la vente à la famille a commencé en 2020 et, après une rencontre avec tous les enfants de la famille en 2022, la relève a géré la branche Fjord Aventure, responsable des activités de plein air autour du fjord du Saguenay.

Aux dires de Yanick Morin, cet exercice de gestion et d’opération a été très concluant, en plus de permettre aux nouveaux propriétaires de se connaître un peu plus.

Ce dernier n’est pas peu fier d’avoir surmonté les défis pour en venir à une transition en douceur avec les nouveaux propriétaires, avec qui il a des liens familiaux forts.

« C’est tout un défi de vivre ta vie d’affaires séparément de ta vie familiale. Parfois, on n’est pas toujours du même avis non plus, et il faut rester respectueux même si on a des idées différentes », explique-t-il.

Pour sa part, l’ancienne garde risque de rester dans le portrait pour un temps encore.

« Il y a eu des questionnements à savoir où est-ce que les vieux allaient se retrouver après ça », lance-t-il avec humour. « On va avoir à régler nos nouvelles conditions, mais on va toujours être là pour les aider », ajoute-t-il.

Miser sur les forces

La Ferme 5 Étoiles, qui est ouverte 365 jours par année et qui accueillent des milliers de touristes pendant les quatre saisons, n’était pas nécessairement prédestinée à être une destination à tout casser dans le passé.

Nancy Gravel raconte que c’était Tadoussac et ses établissements qui avaient la côte dans le temps, avant que Sacré-Cœur fasse partie d’un circuit touristique plus large connecté avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Capitale-Nationale.

« On a vécu beaucoup de débordement en provenance de Tadoussac, mais maintenant on est une vraie destination à part entière. On reçoit des gens d’un peu partout, même de l’international », dit-elle.

Cette dernière indique que la force de l’entreprise, c’est son authenticité et le côté familial que l’équipe transmet bien à la clientèle.

Le centre de vacances est d’ailleurs capable d’accueillir au-dessus de 250 personnes lorsque celui-ci est complet avec sa cinquantaine d’unités un peu partout sur son site.

Cet hiver, l’équipe a même lancé un projet pilote de relais de motoneige qui a bien fonctionné, à tel point qu’il reviendra « encore plus fort » l’hiver prochain, annonce Félix Deschênes.

L’entreprise est d’ailleurs le deuxième plus grand employeur de la Municipalité de Sacré-Cœur après Boisaco.