La première cohorte de l’École des Grands soulignée à Baie-Comeau

Le 3 mai, une cérémonie a marqué la fin des activités de la première cohorte locale du programme École des Grands, au Centre de vie étudiante du Cégep de Baie-Comeau.

L’événement s’est déroulé en présence des 31 élèves du primaire inscrits au programme, de leurs familles, ainsi que des mentors et représentants des établissements partenaires.

Durant la session d’hiver, les élèves ont participé à une série de neuf ateliers offerts les samedis matin. Chaque atelier comprenait une période de mentorat en français et en mathématiques, suivie d’une activité à caractère scientifique ou technologique. Parmi les sujets abordés, on retrouve l’analyse de crânes d’espèces animales, la reconnaissance de chants d’oiseaux et l’observation de matières au microscope.

Le programme repose sur un modèle de mentorat entre étudiants du cégep et élèves du primaire. Quelque 14 étudiants collégiaux issus de divers programmes ont pris part au projet à titre de mentors bénévoles. Leur contribution a été reconnue par une mention officielle d’engagement au bulletin, en lien avec leur participation aux activités éducatives.

Les directions des deux institutions partenaires ont souligné l’importance de cette initiative pour le développement scolaire et personnel des jeunes participants, tout en mettant en valeur le lien créé entre les ordres d’enseignement.

La directrice des études du Cégep de Baie-Comeau, Stéphanie Coll, a qualifié la session de « riche en apprentissages et en rencontres humaines », ajoutant que le projet constitue « un pont entre deux niveaux d’enseignement ». « Nous sommes extrêmement fiers de voir nos étudiantes et nos étudiants s’investir avec autant de cœur dans ce projet », a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Nadine Desrosiers, directrice générale du Centre de services scolaire de l’Estuaire, a mis l’accent sur la portée collective du programme et son impact sur la réussite éducative.

« Merci au Cégep de Baie-Comeau et aux précieux mentors qui, au cours des dernières semaines, ont accompagné nos élèves dans leur réussite éducative tout en ouvrant leurs horizons sur l’accès aux études postsecondaires », a-t-elle conclu.

La reprise des ateliers est prévue pour la session d’automne 2025. Les modalités d’inscription seront transmises aux familles participantes lors de la prochaine rentrée scolaire.