Le Cégep de Baie-Comeau célèbre ses finissants

Les finissants du Cégep de Baie-Comeau ont vu leur parcours scolaire souligné le 3 mai en marge de la troisième édition de la Cérémonie de fin d’études sous le signe de la fierté et de l’émotion.

Près de 700 personnes, soit environ une centaine de plus que l’année précédente, étaient rassemblées pour l’occasion au stade Médard-Soucy. Des 271 finissants à l’enseignement régulier et à la formation continue, 178 étudiants de différents programmes d’études ont défilé sur scène afin de recevoir un certificat symbolisant la fin de leur parcours scolaire.

« En vous voyant tous réunis en arrière-scène, vêtus de votre toge et mortier, un immense sentiment de fierté m’envahit, car ce moment incarne ce pour quoi nous existons : votre réussite. Je souhaite que le Cégep demeure dans votre cœur comme l’image d’une communauté fière de vos réalisations », a exprimé la directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier.

« Une mention d’honneur aux parents, aux personnes significatives dans vos vies présentes aujourd’hui qui, sans le savoir, sont d’un soutien essentiel pendant vos études et font la différence dans votre parcours collégial », a-t-elle ajouté.

21 500 $ remis en bourses

Afin de souligner l’excellence et la persévérance, deux bourses de 500 $ ont été décernées à deux étudiants de chaque programme d’études. Aussi, cinq bourses de 500 $ ont été remises à des finissants incarnant le mieux les valeurs organisationnelles du Cégep qui sont la bienveillance, l’audace, l’inclusion, l’engagement et la collaboration.

Pour clore la cérémonie, la traditionnelle Médaille académique de la Gouverneure générale, assortie de la bourse du Mérite scolaire de 1 000 $, a été remise à Cassandre Lévesque, une finissante en Sciences humaines et présidente sortante de l’Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep, qui a obtenu une moyenne générale de 95,87 %.

C’est donc un total de 42 bourses totalisant la somme de 21 500 $ qui ont été attribuées.

« C’est à Cassandre qu’est revenu l’honneur de prononcer le mot de la fin devant une assistance impressionnante et émue, et d’inviter ses pairs à procéder au lancer symbolique du mortier, un geste significatif qui restera à jamais gravé dans leur mémoire », précise l’établissement collégial par voie de communiqué.

Mobilisation du milieu

Cette cérémonie était présentée par la Fondation du Cégep de Baie-Comeau, en collaboration avec la Caisse Desjardins de la Manicouagan et Alcoa. Le président du conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Baie-Comeau, Jean-Philippe Messier, a d’ailleurs souligné la mobilisation des entreprises et des organismes de la communauté qui a permis le retour de l’événement.

« En plus de la Caisse Desjardins de la Manicouagan et Alcoa, ce sont plus de 20 entreprises et organismes de la communauté qui ont renouvelé leur soutien lorsque la Fondation les a interpellés pour contribuer à cette troisième édition, ce qui est exceptionnel. Grâce à leur appui, nous célébrons de façon grandiose les accomplissements de tous les finissants et finissantes », a-t-il soutenu.