Centre-ville Mingan : adieu les marquises

Les marquises qui prennent place sur les rues de Puyjalon et Bossé depuis 38 ans seront démantelées. La Ville de Baie-Comeau a pris cette décision à la suite d’une analyse des différentes options concernant l’avenir de ces infrastructures.

Comme le mentionne le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, les marquises sont devenues désuètes depuis plusieurs années, ce qui pousse l’instance municipale à agir.

« Malgré certains avantages, il était clair que les enjeux économiques et de sécurité pointaient vers un retrait des marquises », divulgue M. Desbiens.

Précisons que les marquises représentent 26 sections installées sur les trottoirs du centre-ville Mingan, soit 6 sections sur la rue Bossé et 20 sections sur la rue de Puyjalon.

La complexité des opérations de déneigement et l’entretien des structures coûtent environ 75 000 $ par année à la municipalité, selon l’évaluation de la Ville.

« Nous avions plusieurs scénarios sur la table pour notre prise de décision et le statu quo n’était pas envisageable. Le démantèlement complet des marquises permettra de réduire les dépenses de fonctionnement, à nos employés de gagner en efficacité et de poursuivre la revitalisation du centre-ville Mingan », affirme le maire.

Prochaines étapes

Les commerçants touchés par cette décision municipale ont été rencontrés par la Ville le 7 mai. Maintenant, l’étape suivante est le lancement d’un processus d’appel d’offres pour les plans et devis ainsi que pour les travaux de démantèlement.

L’organisation municipale souhaite préparer les plans et devis d’ici la fin de l’année pour réaliser les travaux dans les mois suivants. De plus, elle réfléchit à préserver l’aspect patrimonial et historique des marquises datant de 1987. « Différentes possibilités seront analysées », dévoile la Ville de Baie-Comeau.