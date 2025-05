Le Cégep de Baie-Comeau ouvert sur le monde 

Le Cégep de Baie-Comeau ouvre ses portes au monde afin d’échanger et de partager des connaissances dans plusieurs domaines. Il a récemment reçu des délégations du Sénégal et de la Belgique et ne compte pas s’arrêter là.

Les visites de ces délégations en territoire nord-côtier se sont déroulées en avril. Dans les programmes de Génie mécanique et de Foresterie, des enseignants et directions de collèges internationaux sont venus s’imprégner de la place.

Le Cégep de Baie-Comeau a signé six ententes-cadres pour ces deux programmes avec des hôtes-écoles et des collèges, qui s’apparentent aux cégeps au Québec.

Québec – Wallonie-Bruxelles

Tout d’abord, le Cégep a accueilli des partenaires de la Haute École, de la province de Hainaut Condorcet. C’était pour un projet d’analyse comparative des forêts boréales et tempérées, financé par le programme Québec – Wallonie-Bruxelles.

« Ça part d’une mission à laquelle on a participé, avec la Fédération des cégeps, pour nous aider à développer des partenariats avec les hôtes-écoles en Belgique », explique Isabelle Fournier, conseillère au développement international.

Cette dernière s’occupe du recrutement et des projets de mobilité à international. L’objectif est de faire deux visites en territoire belge et deux sur la Côte-Nord.

Josée Althot, enseignante et coordonnatrice du département de technologie forestière, et son collègue, l’enseignant Jean-Philippe Leclerc, ont visité la Wallonie et reçu leurs vis-à-vis européens sur la Côte-Nord.

Cet échange avait pour but de découvrir de près les réalités de chacun.

« On a eu des visites en forêt pour voir leur gestion forestière, des visites d’usine, des rencontres avec les étudiants et avec ce qui se compare à nos ministères. On a pu constater comment la gestion des forêts fonctionnait là-bas. C’était la même chose pour eux ici », indique Josée Althot.

Le but de la mission est de comparer et comprendre pour, au final, enrichir les cours. « On essaie avec cette même école de développer un partenariat pour accueillir les étudiants », enchaîne-t-elle.

La prochaine rencontre entre les deux délégations aura lieu à Baie-Comeau en septembre.

Une délégation sénégalaise

Le Cégep de Baie-Comeau a aussi développé un partenariat avec les Cégeps de Sept-Îles et de Thetford. Cette entente touche les attestations d’études collégiales (AEC) de Génie mécanique et en Industrie intelligente.

Les trois institutions ont accueilli une délégation sénégalaise dans le cadre du Programme Québec-Francophonie en formation technique. L’objectif : la délocalisation des AEC.

« La délocalisation de programme, c’est de prendre notre programme et de l’amener ailleurs. On le délocalise. On va aller enseigner notre programme dans les centres de formation », indique Marie-Claire Gagnon, conseillère pédagogique à la direction de la formation continue.

Mme Gagnon est responsable du projet de délocalisation de l’AEC au Sénégal, au Centre national de qualification professionnelle.

« L’idée initiale, pour laquelle on a interpellé le Cégep de Sept-Îles, c’était pour l’AEC Industrie intelligente, souligne-t-elle. Ensuite, le Cégep de Sept-Îles nous a dit avoir le programme de Génie mécanique avec Thetford. »

Dans les deux cas, le Cégep de Baie-Comeau n’offre pas les deux AEC, il est collaborateur.

« Nous, les programmes à la base, on ne les donnait pas, donc c’était intéressant pour nous. On fait un test, car, comme ça n’a jamais été fait, c’est bon d’avoir d’autres collèges qui ont l’expérience et les ressources », poursuit-elle.

Le Cégep de Baie-Comeau est porteur pour Industrie intelligente. Le Cégep de Thetford est porteur pour Génie mécanique. Sept-Îles est en appui dans les deux projets et chacun collabore avec l’autre.

Ce n’est donc pas le Cégep de Baie-Comeau qui donnera le cours. Ce sont les enseignants sénégalais, déjà formés dans ce domaine, qui vont enseigner.

La visite de cette délégation a entre autres permis de finaliser la formation du corps enseignant sénégalais.

« C’est surtout aussi pour leur permettre de voir notre réalité, de comprendre et de s’approprier notre approche. Ça permet de resserrer les liens et de donner un élan au projet », précise Mme Gagnon.

Voir encore plus loin

Le Cégep de Baie-Comeau ne s’arrête pas à ces ententes pour son développement à l’international. La porte-parole aux communications, Catherine Heppell, indique que ces accords peuvent ouvrir la porte à toutes sortes de partenariats.

Avec le contexte de baisse démographique de la région et de pénurie de main-d’œuvre, le Cégep veut saisir toutes les opportunités.