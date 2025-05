Recherche en foresterie: un projet baie-comois reçoit 300 000$

Une bourse de 300 000 $ permettra au chercheur Boris Dufour d’aller plus loin dans sa recherche sur l’utilité du pin blanc dans la restauration des pessières.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts accorde une somme totale de 1 499 971 $ à cinq projets de recherche sur l’aménagement durable des forêts retenus à la suite de l’appel de projets 2024-2025.

Un projet du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale, centre de transfert technologique associé au Cégep de Baie-Comeau, est du nombre.

« Le pin blanc comme assise pour la restauration des pessières envahies par les éricacées », du chercheur Boris Dufour, reçoit 300 000 $.

« Ouvert à l’ensemble des chercheuses et chercheurs des universités et des centres collégiaux de transfert de technologies ou de collèges affiliés du Québec, cet appel de projets, lancé en août 2024 par la ministre Blanchette Vézina, avait pour but d’augmenter la capacité de recherche en aménagement durable des forêts ainsi que de favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances », indique-t-on.

Les autres projets retenus portent sur les thèmes suivants

–Effet de la sévérité des feux sur la régénération naturelle et le carbone du sol dans des plantations de pin gris et d’épinette noire de la région du Nord-du-Québec (Patrick Faubert, Université du Québec à Chicoutimi)

–Développement d’outils pour la gestion intégrée des chemins multi usages : équilibre entre les besoins socioéconomiques, l’accès aux territoires et l’adaptation aux changements climatiques (Shuva Gautam, Université Laval)

–Effets interactifs de la coupe partielle et des perturbations naturelles en sapinière mélangée : quelle influence sur le thuya occidental ? (Olivier Villemaire-Côté, Université Laval)

–Développement et mise en application des inventaires forestiers dynamiques au Québec (Alexis Achim, Université Laval)