Un trophée Construire pour Les Entreprises G & M Laplante de Baie-Comeau

Les Entreprises G & M Laplante de Baie-Comeau ont été nommées entreprise de construction de l’année pour la région Nord-Est du Québec au Congrès de l’Association de la construction du Québec (ACQ).

En marge de son Congrès 2025, qui s’est tenu les 1er et 2 mai à Gatineau, l’ACQ a rendu hommage à des entreprises émérites des secteurs institutionnel-commercial, industriel et résidentiel pour leur travail et leur implication, lors de la Soirée annuelle des prix Construire animée par Edith Cochrane.

C’est à cette occasion que Les Entreprises G & M Laplante ont reçu le prix de l’entreprise de construction de l’année pour la région Nord-Est du Québec. Au total, 18 trophées Construire ont été remis aux meilleures entreprises en construction de partout au Québec dans différentes catégories, soit 8 prix provinciaux et 10 prix régionaux.

« Cette soirée vise à reconnaître le talent, l’engagement et l’excellence d’entreprises et de personnes qui contribuent positivement à l’industrie de la construction au Québec », indique l’ACQ, par voie de communiqué.

Plus de 500 acteurs de l’industrie de partout à travers le Québec étaient réunis pour cet événement national. Ils ont pu entendre plusieurs discours et conférences de personnalités politiques et publiques.

Parmi celles-ci, le ministre du Travail, Jean Boulet, l’ancien premier ministre du Québec et membre du Conseil sur les relations canado-américaines, Jean Charest ainsi que la présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec, Audrey Murray.

Les participants ont également pu participer à des ateliers pour discuter de sujets de l’heure comme l’intelligence artificielle et la fraude Web.