Le DPCP ne fera pas appel de l’acquittement d’ArcelorMittal

Le directeur des poursuites criminelles (DPCP) a décidé de ne pas porter en appel la cause de la minière ArcelorMittal acquittée de négligence criminelle causant des lésions.

Le 7 avril, la juge Vicky Lapierre avait déclaré la minière non coupable. Le DPCP avait trente jours pour interjeter un appel.

« Bien que ce verdict ne soit pas celui attendu, à la lumière des règles du droit applicables, le DPCP conclut qu’il n’y a pas lieu de porter cette décision en appel », fait savoir le DPCP par courriel.

Dans cette cause, un travailleur, Jason Lemieux, avait subi des blessures importantes, à la suite d’un accident survenu le 7 juin 2019, au complexe du Mont-Wright.

« Notre décision a été annoncée à la victime et nous tenons à souligner le courage et la résilience dont elle a fait preuve tout au long des procédures judiciaires », affirme Me Annabelle Sheppard, porte-parole du DPCP.

Cela ne signifie pas pour autant la fin des procédures judiciaires dans cette affaire. D’autres sont actuellement pendantes au niveau pénal, relativement aux mêmes événements.