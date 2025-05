Montréal-Côte-Nord pourra se faire en une journée en autobus

Dès le 16 mai, un déplacement au départ ou à destination de Montréal en autobus pourra s’effectuer dans la même journée et non plus sur deux jours.

La MRC de Manicouagan en a fait l’annonce par voie de communiqué.

Les personnes qui partent de Montréal pourront partir à 6 h du matin avec Orléans Express.

Il y aura un transfert à la Gare du Palais de Québec à 10 h avec Intercar, avant de pouvoir se rendre directement sur la Côte-Nord.

Ce trajet était auparavant impossible dans la même journée due à l’absence de coordination entre les navettes. L’itinéraire depuis la région vers la métropole sera également ajusté.

Recommandation

La directrice du service de développement à la Ville de Baie-Comeau, Marie-Josée Paradis, précise que cet enjeu a été soulevé lors des travaux du comité Attraction et rétention en Manicouagan.

La Ville de Baie-Comeau en a fait la demande à la Commission des transports du Québec.

Mme Paradis et Chantal Chénard, coordonnatrice des services aux immigrants chez Émersion, ont plaidé pour ce changement.

Ces changements d’horaire interurbains amélioreront la desserte Montréal-Québec-Baie-Comeau-Sept-Îles.