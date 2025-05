Port de Baie-Comeau : des questions sur le Terminal no 5

Le projet de réfection du Terminal no 5 du Port de Baie-Comeau a attiré plus de 40 personnes pour une séance d’information. Les citoyens ont voulu avoir des détails sur le plan au niveau des stationnements, de l’accessibilité et de la protection des mammifères marins.

La séance, qui s’est tenue le 7 mai et qui a duré plus de deux heures, a permis de discuter de plusieurs aspects du projet.

« On fait une rencontre dans le but de finaliser l’étude d’impact sur l’environnement qu’on s’apprête à déposer au gouvernement du Québec », fait savoir la présidente-directrice générale du Port de Baie-Comeau, Karine Otis.

Le Port a rencontré des parties ciblées à l’automne 2023, au tout début de la démarche.

« Un an et demi plus tard, on a fait des caractérisations supplémentaires. On connait de l’information qu’on ne connaissait pas au moment des consultations ciblées », mentionne Mme Otis.

L’équipe du Port a donc travaillé à intégrer ces premières préoccupations dans son projet pour l’optimiser.

Voici quelques exemples de ce qui a été soulevé le 7 mai au soir.

Accessibilité

Karine Otis était prête à recevoir des questions sur l’accessibilité du public au quai.

« C’est difficile de faire pire que présentement », lance-t-elle, précisant que tout a été analysé dans le montage du projet. « L’objectif du projet de réaménagement du Terminal no 5, c’est aussi de réaménager les lieux pour les rendre plus sécuritaires et agréables. »

L’accessibilité ne changera pas pour la population. Il y aura toutefois une meilleure séparation des usages.

Des modifications seront apportées en ce qui a trait aux endroits où les différentes personnes et voitures passeront ainsi que pour les stationnements.

Le nouveau plan prévoit une centaine d’espaces de stationnement sur l’avenue Cartier.

« Un des enjeux qu’on avait, c’était le stationnement longue durée, pour les camions, remorques et bateaux », explique la PDG du Port de Baie-Comeau.

Durant la consultation, des citoyens ont toutefois demandé de réviser les stationnements pour remorques. Selon eux, comme le Port le présente sur son plan, il y a des problématiques de déplacements.

Cohabitation

« On a fait un gros travail dans les derniers mois pour améliorer la cohabitation générale au port », informe Karine Otis.

Plusieurs enjeux de sécurité ont été nommés quant à la circulation de tous dans ce secteur.

« Il y a des enjeux de sécurité, notamment pour les cyclistes. L’association de la Véloroute des Baleines nous a envoyé ses préoccupations qu’on a pris en compte dans notre tracé », assure-t-elle.

Dragage

Un des éléments qui a été modifié, c’est le dragage.

« Au départ, on souhaitait accueillir des navires de 40 000 tonnes, dit Karine Otis. Pour des raisons de sécurité à la navigation, de coûts et d’impacts environnementaux, on a réduit l’envergure du projet. »

On parle maintenant de navires de 25 000 tonnes et moins. « Ce qui fait qu’on passe de 30 000 mètres cubes de sédiments à draguer à 8 000 mètres cubes. On a diminué l’envergure du dragage, ce qui est une bonne chose », précise-t-elle.

Selon elle, le fait que ne pas pouvoir accueillir des navires de plus grand gabarit, « c’est un irritant plus qu’un frein ».

Cela n’empêche pas le Port de faire ses opérations.

Mammifères marins

Quelques citoyens ont pu obtenir des réponses concernant la protection des mammifères marins.

Tout d’abord, le Port de Baie-Comeau prévoit un démarrage progressif des travaux. Il précise aussi qu’un « rideau de bulles » réduira la propagation du bruit sous-marin.

Une surveillance est aussi obligatoire par du personnel qualifié, tout comme la cessation des travaux s’il y a présence de mammifères marins à proximité.

En ce qui a trait aux oiseaux aquatiques, le port se retrouve dans une Zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO).

Il y aura donc des inspections réalisées avant les travaux pour assurer qu’il n’y ait aucune nidification.

Évolution

« Le Port de Baie-Comeau, c’est un environnement en évolution. C’est un lieu qui suit la communauté et qui suit l’évolution des enjeux au niveau de l’économie et de l’environnement », déclare Karine Otis.

La réfection du terminal permettrait d’accueillir entre 20 et 32 navires supplémentaires qui pourraient transiger par le havre du port de Baie-Comeau.

Cela représente une hausse de 10 à 16 % par année, selon la moyenne de 200 navires.

Rappelons que ce projet est évalué au total à 56 M$, ce qui inclut les travaux de l’infrastructure et la construction d’un entrepôt de 4 000 mètres carrés.

Du financement public, et potentiellement privé, aideront à ce niveau.