Trois joueurs du Drakkar en nomination pour les Rondelles d’Or

La LHJMQ poursuit la remise de ses honneurs individuels, les Rondelles d’Or, avec la présentation des nommés pour sept de ses trophées les plus prestigieux. Parmi ceux-ci, on retrouve trois joueurs du Drakkar de Baie-Comeau.

Pour le Trophée Guy-Carbonneau remis au meilleur attaquant défensif, Matyas Melovsky est parmi les trois joueurs nommés. À sa troisième saison avec le Drakkar, l’attaquant de 20 ans a réalisé des sommets personnels pour les points (83), les passes (57) et les buts (26).

Septième meilleur marqueur de la LHJMQ, Melovsky a aussi été le troisième passeur le plus productif. Constamment utilisé par Jean-François Grégoire face aux meilleurs trios adverses, le Tchèque a néanmoins présenté un différentiel de +40, en plus de remporter 59,1% de ses mises au jeu (7e).

D’ailleurs, seulement trois joueurs ont pris part à plus de mises au jeu que lui (1444) dans toute la ligue. Melovsky a été repêché au 171e rang par les Devils du New Jersey, en 2024.

Anthony Lavoie

De son côté, le capitaine Anthony Lavoie est en lice pour le Trophée Kevin-Lowe du meilleur défenseur défensif. Lavoie a récolté 29 points (7-22) en 63 matchs cette saison, avec un excellent différentiel de +38, à égalité au troisième rang de la LHJMQ chez les défenseurs.

Pourtant, il était l’homme de confiance de l’entraîneur Jean-François Grégoire pour museler les gros canons adverses. Après cinq saisons avec le Drakkar, le joueur occupe le troisième rang de l’histoire de l’équipe chez les défenseurs pour les matchs joués (284) et le 10e pour les points (89).

Anthony Lavoie. Photo Kassandra Blais

Lucas Beckman

Finalement, c’est le gardien de but Lucas Beckman qui pourrait remporter le Trophée Raymond-Lagacé destiné à la Recrue défensive de l’année. Même s’il en était à sa première saison, Beckman a dominé tous les gardiens de la LHJMQ avec 31 victoires (31-18-2-0). Il a également terminé au troisième rang pour l’efficacité (,914) et les jeux blancs (4).

Sa moyenne de buts accordés de 2,65 a été la cinquième plus basse du circuit, lui qui a été le deuxième gardien le plus utilisé avec un temps de jeu total de 3058 m 09 s. Beckman est classé deuxième chez tous les gardiens de but en Amérique du Nord selon la Centrale de recrutement de la LNH, en vue du Repêchage 2025.