16 navires et près de 10 000 visiteurs du monde entier à Baie-Comeau

La saison des croisières internationales 2025 s’annonce prometteuse pour Baie-Comeau, avec l’arrivée prévue de 16 navires entre mai et octobre.

Près de 10 000 passagers du monde entier sont attendus au Port, marquant une nouvelle étape dans le rayonnement de la ville comme escale de choix sur le Saint-Laurent.

Le coup d’envoi de la saison sera donné le 16 mai avec l’arrivée du Pearl Mist, de la compagnie Pearl Seas, fidèle au poste pour une 42e escale à Baie-Comeau. Une présence qui témoigne de la relation durable entre la ville et l’industrie des croisières.

La saison 2025 se distingue non seulement par le nombre accru de navires, mais aussi par leur capacité.

Quatre d’entre eux transporteront plus de 1 000 passagers, dont le Norwegian Jewel — navire de 2 400 passagers — attendu le 30 août. Il s’agira du deuxième plus grand navire à accoster à Baie-Comeau à ce jour.

D’autres escales notables incluent le Volendam de Holland America (1 432 passagers) les 23 juin et 14 août, ainsi que le Marina de Oceania Cruises (1 258 passagers) le 30 juillet.

« Le calendrier pour la saison 2025 est vraiment intéressant cette année », souligne Élizabeth Moreau, directrice développement des affaires et croisières pour le Port.

« Nous avons au moins un navire tous les mois de mai à octobre. Avoir des navires en période estivale démontre bien la volonté des lignes de croisières à étendre leur saison au-delà de l’automne », illustre-t-elle.

Bon pour l’économie

Les retombées économiques s’annoncent également significatives. En 2024, les 14 escales avaient généré environ un million de dollars en retombées directes et indirectes. L’augmentation du nombre et de la taille des navires laisse présager des retombées encore plus importantes pour 2025.

Les croisières internationales prolongent la saison touristique régionale de près de deux mois et encouragent les investissements dans les infrastructures, selon Mme Moreau.

Le nouveau pavillon du Parc nature de Pointe-aux-Outardes, par exemple, offrira une expérience immersive sur le Saint-Laurent pour les croisiéristes en plus de servir la population locale et les touristes réguliers.