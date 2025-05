École de musique Côte-Nord : le dernier concert gala de l’année

Le talent et la passion des élèves et des professeurs de l’École de musique Côte-Nord seront mis en lumière le 18 mai lors du concert gala qui mettra fin à l’année académique 2024-2025.

L’événement musical qui s’annonce haut en couleur aura lieu à 14 h au Centre des arts de Baie-Comeau. Les spectateurs pourront entendre une grande variété de prestations allant de numéros solos, en petits et grands ensembles sans oublier les orchestres à cordes.

Au programme, les élèves et professeurs offriront une vaste gamme de pièces allant du répertoire classique aux œuvres rock et populaire. Les instruments suivants seront à l’honneur : le chant, le piano, le hautbois, la flûte traversière, les guitares, le violon, l’alto, le violoncelle, la basse électrique et la batterie.

Les pièces Wild Flower de Billie Eilish, I Still Believe de la comédie musicale Miss Saigon, All I Ask de Adele, Bring Him Home, extrait des Misérables, Another Brick in the Wall de Pink Floyd ainsi qu’un medley du groupe punk québécois Les Marmottes Aplaties seront présentées.

« Nous aurons aussi la chance d’entendre une jeune élève en guitare, Élie Behm, qui jouera une pièce qu’elle a écrite. Elle l’interprétera en duo avec son professeur Michel Beaudin », dévoile la directrice de l’École de musique Côte-Nord, Pia Di Lalla.

Orchestre à cordes de Baie-Comeau

Depuis leurs débuts, l’École de musique et l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau maintiennent des liens très serrés. « Le professeur de cordes de l’école, Jasmine Perron, prépare la relève de cet orchestre et c’est avec joie que l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau se joindra à l’orchestre préparatoire pour ce concert », précise Mme Di Lalla.

Sous la direction du chef Jacques Simard, ce grand orchestre interprétera trois pièces, soit Summertime Swing, le thème du film Star Wars, ainsi que le concerto en Do mineur pour hautbois et violon de Jean-Sébastien Bach.

Une page historique

Cet événement musical permettra de tourner une page historique de l’École de musique Côte-Nord. Il aura une signification particulière puisqu’il s’agira du dernier concert en carrière de la directrice générale Pia Di Lalla.

L’organisme profitera donc de l’occasion pour souligner ses nombreuses années au service de l’école autant pour y enseigner que pour la diriger.

Celle qui laisse son poste à la relève interprétera la pièce C’est beau la vie de Jean Ferrat, accompagnée par tous les professeurs de l’École de musique. Par la suite, elle passera officiellement le flambeau au nouveau directeur, Julien-Pierre Paré.

Les billets sont en vente à la billetterie du Centre des arts de Baie-Comeau au coût de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les étudiants et c’est gratuit pour les 5 ans et moins.