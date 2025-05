Les «snowbirds» canadiens pourraient rester plus longtemps aux États-Unis sans visa

Un projet de loi récemment soumis à la Chambre des représentants des États-Unis permettrait aux «snowbirds» canadiens de séjourner plus longtemps aux États-Unis sans visa.

Ce projet de loi bipartisan, présenté par les représentants Elise Stefanik de New York, Laurel Lee de Floride et Greg Stanton d’Arizona, propose de prolonger de 180 à 240 jours la durée de séjour sans visa des ressortissants canadiens aux États-Unis.

La Loi sur les visas pour les «snowbirds» canadiens, présentée fin avril, accorderait ce délai plus long aux personnes de 50 ans et plus qui possèdent un logement au Canada et sont propriétaires ou locataires d’une résidence aux États-Unis.

Cette proposition intervient alors que de nombreux Canadiens choisissent de ne pas voyager vers le sud en raison de la guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump — accompagnée de menaces d’annexion. La baisse du dollar canadien et la hausse des taux d’assurance ont également poussé de nombreux «snowbirds» canadiens à vendre leur maison aux États-Unis.

Mme Lee affirme dans un communiqué de presse que prolonger la durée de séjour des Canadiens aux États-Unis favoriserait les collectivités locales et la croissance de l’emploi, tout en renforçant les liens avec leurs voisins les plus proches.

Ce projet de loi intervient alors que les Américains ont récemment décidé d’exiger que les Canadiens séjournant plus de 30 jours aux États-Unis s’enregistrent auprès du gouvernement.