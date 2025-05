Une élève de Baie-Comeau remporte le défi Lis avec moi

C’est une élève de quatrième année de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau qui a remporté la finale du défi Lis avec moi du Centre de services scolaire de l’Estuaire (CSSE). Maéva Gagnon a été nommée grande gagnante au terme de délibérations serrées, le 30 avril.

À l’instar de plus de 250 autres écoles primaires à travers le Québec, l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes, l’école Richard de Chute-aux-Outardes ainsi que les écoles St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau et Colombier, ont participé, au cours des derniers mois, au défi Lis avec moi, un événement visant à promouvoir le plaisir de lire et la littérature auprès des jeunes.

Pour prendre part à ce défi d’envergure provinciale, 125 élèves de troisième et quatrième année des quatre écoles participantes ont d’abord choisi, en janvier dernier, un extrait d’un livre ou d’un album jeunesse québécois avant d’apprendre à faire la présentation de celui-ci dans un délai maximum de trois minutes.

À l’aide d’outils disponibles sur le site de Lis avec moi, mais aussi avec l’accompagnement de leurs enseignantes, ils ont par la suite travaillé leur fluidité en lecture, leur intonation, leur prononciation, le contact avec le public et le volume de leur voix.

« Tant en classe qu’à la maison, les élèves ont ainsi développé leur confiance en eux en prévision de la présentation, quelques semaines plus tard, de leur extrait à voix haute devant tous les élèves de leur classe », raconte Patricia Lavoie, régisseuse aux communications au CSSE, par voie de communiqué.

Chacune des écoles a par la suite tenu une finale locale au cours de laquelle les membres du jury ont utilisé une grille de critères permettant d’évaluer la prestation de tous les participants et de sélectionner le gagnant de l’école.

Au terme de cette étape, Delf Boissonneault, Noémie Therrien, Maéva Gagnon et Aurélie Sirois ont respectivement été choisies pour représenter les écoles Les Dunes, Richard, St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau et St-Cœur-de-Marie de Colombier pour l’étape suivante, soit la finale du Centre de services scolaire de l’Estuaire, tenue à Baie-Comeau le 30 avril.

Il est cependant à noter que pour l’école de Colombier, Aurélie a préféré laisser sa place et c’est finalement Emy Gravel qui a représenté son école, qui en était à sa première participation au défi cette année.

Emy Gravel de Colombier a représenté son école à la finale régionale du défi Lis avec moi. Photo CSS de l’Estuaire

Lors de la finale du CSS, la directrice générale, Nadine Desrosiers, la conseillère pédagogique Jenny Mailhot et le coordonnateur du Service aux entreprises de l’Estuaire, Martin Ouellet, avaient la lourde de tâche d’agir comme membres du jury.

Alors que l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes participe au défi Lis avec moi depuis maintenant cinq ans, d’autres écoles se sont ajoutées, au fil des ans, si bien que c’est la deuxième fois que le Centre de services scolaire de l’Estuaire comptait un nombre suffisant d’écoles participantes pour tenir une finale régionale.

À l’échelle de la province, ce sont 21 922 élèves du deuxième cycle du primaire issus de 1 058 classes et 252 écoles qui ont pris part au défi Lis avec moi cette année.