Un vernissage pour les finissants d’Arts, lettres et communication

Les finissants d’Arts, lettres et communication du Cégep de Baie-Comeau termineront leur programme en beauté avec le vernissage de leur exposition Go Out With A BANG ! à l’Alternative le 22 mai.

Les amateurs d’art sont donc invités à se rendre sur place de 17 h à 19 h afin d’admirer les œuvres créées par les finissants du programme en marge du cours Rencontres créatives. L’entrée est gratuite, des breuvages et des bouchées seront également offerts.

Comme chaque année, la tâche des finissants consistait à créer une dernière œuvre avec les savoirs et les compétences acquises durant ces deux ans au sein du programme, que ce soit en matière de techniques ou de réflexion.

Certaines contraintes leur ont été imposées. Deux artistes devaient être sélectionnés parmi les personnes finissantes, l’un étant pour l’aspect littéraire, et l’autre, pour l’aspect visuel.

« Les artistes sélectionnés devaient bien saisir le fond (les thèmes, les inspirants et le message derrière l’œuvre) et la forme (l’aspect visuel et la technique de l’œuvre) de leurs sources d’inspiration », explique le Cégep de Baie-Comeau, par voie de communiqué.

Ils devaient également être assez éloignés, l’un de l’autre, en matière de styles afin de provoquer une réelle rencontre créative.

Anaïs Quintin a choisi Oscar Wilde et Denis Villeneuve. Camille Goupil s’est inspirée d’Henry David Thoreau et de Meryl McMaster. Gabriel Bélisle, quant à lui, a retenu Alexandre Dostie et Jean-Michel Basquiat. Léanne Tremblay a sélectionné David Bowie et Hayao Miyazaki. Et, pour finir, Marilou Dufour a préféré Tracey Emin et Dr Seuss.

« Chaque œuvre est donc une chimère entre la démarche artistique des étudiants et des inspirants », divulgue l’établissement collégial précisant que c’est avec une grande fierté qu’ils présenteront l’aboutissement de leur programme préuniversitaire et leur plus grande création en tant qu’élèves d’Arts, lettres et communication.

Le Département d’Arts, lettres et communication tient à remercier la Ville de Baie-Comeau pour son appui dans l’organisation de cette exposition.