Semaine du climat : parlons-en avec Jérôme Dupras

La Semaine du climat sera l’occasion d’échanger sur ce thème qui n’est pas sans conséquence sur les résidents de la Côte-Nord. Le « cowboy fringant » et expert en environnement Jérôme Dupras se rendra dans la MRC de Manicouagan pour discuter des enjeux locaux, régionaux et mondiaux liés aux changements climatiques.

Les activités de la semaine du climat s’échelonneront du 5 au 12 juin et sont le résultat d’une collaboration entre la MRC de Manicouagan, Environnement Côte-Nord (ECN) et la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU). Au-delà des scénarios catastrophes, cette semaine mettra surtout l’emphase sur « les solutions de demain qui naitront de l’audace d’aujourd’hui ».

Jérôme Dupras, qu’on voit régulièrement sur les tribunes, présentera, à l’invitation de la RBMU, sa conférence Climat de changement le 5 juin à 19 h au Centre des arts de Baie-Comeau. (Gratuit et ouvert à tous)

Quatre cafés-climat ponctueront la semaine et le territoire. Ces espaces de discussion conviviale ont comme objectif de donner le droit de parole à la population : questions, inquiétudes et pistes d’actions seront les bienvenues à la table.

« Plus concrètement, ces cafés-climat visent à tenir une conversation autour des impacts des feux de forêt, de l’érosion et de la submersion, de la température et des précipitations », précise Jérémie Fougères-Landry, coordonnateur aux communications MRC de Manicouagan.

Vous êtes priés de vous inscrire à la conférence et aux cafés-climats via www.climatmanicouagan.com.

Le Plan climat est appuyé par le gouvernement provincial via le Plan pour une économie verte 2030 et le Fonds d’électrification et de changements climatiques.

Horaire des cafés climat :

Lundi 9 juin — Ragueneau et Chute-aux-Outardes

18 h 30 à 20 h 30, au Centre communautaire Édouard-Jean, Ragueneau

Mardi 10 juin — Pointe-aux-Outardes et Pointe-Lebel

18 h 30 à 20 h 30 au Centre des loisirs de Pointe-aux-Outardes

Mercredi 11 juin — Baie-Comeau

18 h 30 à 20 h 30 au Centre Henri-Desjardins

Jeudi 12 juin — Franquelin, Godbout et Baie-Trinité

18 h 30 à 20 h 30 à la Salle Guy Poitras au 100, rue Alexandre à Godbout