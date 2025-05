Un convoi de camionneurs manifeste à Québec contre le gouvernement Legault

Un convoi de camionneurs s’est rendu à Québec mercredi pour manifester contre le gouvernement Legault. On lui reproche d’avoir libéralisé le secteur du camionnage en vrac, ce qui ouvrirait la porte à la «collusion» et à la «corruption».

Depuis 2000, le gouvernement du Québec réglemente le camionnage en vrac. Or l’Association nationale des camionneurs artisans inc. (ANCAI) affirme qu’il «contourne sa propre réglementation et ouvre ainsi la porte au transport en vrac non réglementé économiquement».

«Le gouvernement, lorsqu’il n’applique pas sa propre réglementation, il permet aux entrepreneurs de faire l’embauche de n’importe qui», affirme le directeur général à l’ANCAI, Gaétan Légaré, en entrevue avec La Presse Canadienne.

Selon lui, il est fondamental de conserver cet encadrement afin que ce soit les camionneurs locaux qui obtiennent les contrats.

«Imaginez qui se construit un hôpital à Baie-Comeau, puis que ce n’est pas les camionneurs de la place qui travaillent; c’est des camionneurs de l’extérieur ou un gros entrepreneur qui vient faire toute la job. Ben, c’est toutes les retombées économiques locales qu’on perd pour nos régions», explique M. Légaré.

Il y a aussi des risques de malversations, selon lui. «La commission Charbonneau l’a bien dit, le camionnage à vrac est un milieu propice à la corruption et à la collusion pour blanchir de l’argent. Là, nos camionneurs, on en a assez !» soutient-il.

Au moment du passage de La Presse Canadienne en début d’après-midi, plusieurs dizaines de manifestants étaient présents aux abords de l’Assemblée nationale. Une importante file de camions était stationnée le long du boulevard René-Lévesque.

Un convoi de camionneurs en provenance d’un peu partout au Québec a aussi sillonné la Capitale-Nationale mercredi.

On assure que l’objectif n’était pas de «prendre la ville de Québec en otage».

Gaétan Légaré affirme avoir fait des représentations auprès du ministère des Transports et des Infrastructures sans succès. «C’est pour ça qu’on demande à M. Legault d’intervenir», dit-il.

Le camionnage en vrac est notamment utilisé sur les chantiers de construction pour le transport de matériaux comme du sable, du gravier ou de la terre. Ces camionneurs peuvent aussi être appelés lors de catastrophes naturelles.