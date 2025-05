La réparation des nids de poule coûte cher à Baie-Comeau

Il y a de plus en plus de nids de poule avec l’arrivée du printemps à Baie-Comeau, ce qui cause un impact sur le budget. La Ville a d’ailleurs dépensé l’entièreté de son budget seulement en réparation de nids de poule.

« Je crois que tout le monde peut en témoigner, quand on circule sur nos rues, on voit qu’on ne manque pas de travail », déclare le maire, Michel Desbiens.

« Il y a trois semaines, on avait déjà tout dépensé l’argent [budgété] aux nids de poule pour l’année au complet », précise-t-il.

Le directeur aux communications à la Ville de Baie-Comeau, Mathieu Pineault, précise que 35 000 $ ont été dépensés depuis mars pour la fourniture de poches d’asphalte. C’est ce qui fait exploser le budget.

De mars à juin, en attendant la fourniture d’enrobés bitumineux, la Ville achète des poches d’asphalte, communément appelées asphalte froid ou tiède.

Grâce à des transferts budgétaires, la Ville peut continuer à faire la réparation de ces trous.

« La réparation des nids de poule est active depuis plusieurs semaines et continuera de se faire jusqu’à l’automne », indique le maire.

Ce dernier constate qu’en raison des températures plus chaudes durant l’hiver, le phénomène n’ira pas en diminution. « Notre service des travaux publics nous informe que les changements de température, de gel et de dégel ont un impact sur la quantité de réparations à faire », fait-il savoir.

« Avant la terre gelait au mois de novembre et dégelait au mois d’avril à Baie-Comeau. Mais, ce n’est plus le cas maintenant. Ça gèle et dégèle deux, trois fois par hiver », poursuit-il.

La Ville vient d’octroyer un contrat à Pavage Baie-Comeau inc. pour la fourniture d’enrobée bitumineux pour la somme de 448 905,30 $.

Cela servira en priorité à la réparation d’une trentaine de bris hivernaux d’aqueduc ainsi qu’au pavage de certaines rues durant l’été.