Trois Baie-Comois aux Championnats nationaux de racquetball

Samuel Murray, Michèle Morissette et Michael Leduc utiliseront leur raquette du 18 au 24 mai pour les Championnats nationaux de Racquetball Canada 2025 qui auront lieu au Cedar Springs Health, Racquet and Sportsclub à Burlington, en Ontario.

Plus de 120 athlètes provenant de six provinces s’affronteront dans des épreuves en simple et en double dans toutes les catégories d’âge et d’habileté.

Les athlètes les mieux classés au Canada s’affronteront aux côtés de joueurs de niveaux junior, adulte et maître. Les résultats obtenus dans les divisions d’élite contribueront à la sélection de l’équipe nationale et à la représentation lors des prochains événements internationaux.

« Cedar Springs est un excellent site et nous avons hâte d’accueillir des athlètes de partout au pays. Cet événement célèbre nos meilleurs talents, unit la communauté du racquetball et aide à inspirer la prochaine génération de joueurs », a déclaré Kathy Brook, directrice générale de Racquetball Canada, par voie de communiqué.

Les matchs débuteront le 18 mai, les demi-finales le 23 mai et les finales le 24 mai.

L’événement est ouvert au public et la participation est gratuite. Certains matchs seront diffusés en direct sur la page Facebook et le canal YouTube de Racquetball Canada, ce qui permettra aux amateurs de tout le pays de suivre l’action.