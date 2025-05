Le RSEQ Côte-Nord rayonnera sur la scène provinciale

C’est à la Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre que les artisans du RSEQ Côte-Nord étaient à l’honneur le 16 mai pour le 40e Gala régional du sport étudiant nord-côtier.

L’heure était à la récompense pour les élèves-athlètes, les entraîneurs, les intervenants scolaires et les établissements d’enseignement dans différentes catégories. Pas moins de 70 candidatures avaient été acheminées au RSEQ Côte-Nord.

Les réussites sportives et académiques, tout comme la contribution au développement des activités physiques et sportives, ont été récompensées.

Parmi les lauréats de la soirée, quatre se retrouvent parmi les trois finalistes de leur catégorie en vue du Gala provincial du 6 juin à Montréal.

Alyson Tessier du Husky badminton de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai est en lice pour le Sablon Entraîneure féminine par excellence. Quant à Stéphan Bourque de l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre, c’est pour celui Élève-athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive.

Les écoles St-Alexandre, de Port-Cartier, et Jean-du-Nord/Manikoutai, de Sept-Îles, sont parmi les établissements ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu, la première au niveau du primaire, la seconde au niveau du secondaire.

Le directeur général du RSEQ Côte-Nord se dit extrêmement fier de voir autant de candidatures retenues à l’échelle provinciale. « C’est une fierté pour le rayonnement de nos élèves-athlètes », a mentionné Éric Boucher.

Soulignant les 40 ans de son Gala, l’équipe du RSEQ Côte-Nord a décerné une mention honorifique à Yvette Cyr, pour son apport au sport étudiant durant 30 ans, comme directrice générale. Elle a passé le flambeau en juin 2014.

Récipiendaires – 40e Gala RSEQ Côte-Nord

Élève féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études

Béatrice Maltais – École Mère d’Youville, Port-Cartier

Élève masculin de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études

Taylor Jones – École Mgr-Scheffer, Lourdes-de-Blanc-Sablon

Élève-athlète féminine de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive

Anne-Florence Tremblay – Polyvalente des Rivières, Forestville

Élève-athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive

Stéphan Bourque – École Monseigneur-Labrie, Havre-Saint-Pierre

Élève-athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études

Maé Lachance – École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Élève-athlète masculin de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études

Bastien Perron – École Netagamiou, Chevery

Équipe féminine de Division 3 par excellence au niveau secondaire

Balbuzard/Volleyball cadet féminin – École Monseigneur-Labrie, Havre-Saint-Pierre

Équipe masculine de Division 3 par excellence au niveau secondaire

Spartiates/Futsal benjamin masculin – École secondaire Serge Bouchard, Baie-Comeau

Entraîneure féminine par excellence

Alyson Tessier (badminton) – École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Entraîneur masculin par excellence

Alex Couture (badminton) – École secondaire Manikanetish, Uashat

École primaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu

École St-Alexandre, Port-Cartier

École secondaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu

École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Personne ayant le plus contribué au développement des saines habitudes de vie dans son milieu

Francine Maillet – École Mgr-Scheffer, Lourdes-de-Blanc-Sablon

Coup de cœur primaire

Nicolas Hovington – École St-Alexandre, Port-Cartier

Coup de cœur secondaire

Katerie Bellerive – École secondaire Manikanetish, Uashat

Coup de cœur collégial

Hubert Marquis – Cégep de Sept-Îles