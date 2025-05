Les militaires canadiens et français s’entraînent à Sept-Îles

Sept-Îles est devenu un vaste champ d’entraînement militaire ce samedi avec la tenue de l’exercice Lion Mistral qui a réuni environ 300 militaires de l’Armée canadienne et de l’Armée française.

« Le but est d’améliorer l’action interalliée entre les Forces françaises et les Forces canadiennes », explique Jean-François Lamarche, lieutenant-colonel des Forces armées canadiennes.

Pour l’occasion, le porte-hélicoptères Mistral est dans la baie des Sept-Îles. Il s’agit d’une occasion unique pour les soldats de pouvoir s’entraîner avec la présence d’un tel navire.

« Ça nous apporte une certaine expertise parce qu’on n’a pas ce type de navire au Canada. Ça nous permet de nous familiariser avec les opérations amphibies », dit-il.

Tôt samedi matin, les soldats ont débarqué sur la plage à Uashat. Les opérations se sont par la suite poursuivies sur différents sites à Sept-Îles. L’exercice s’est bien déroulé et les objectifs d’entraînement ont été atteints.

Le débarquement a eu lieu sur la plage, à Uashat. Une trentaine de véhicules blindés et 300 militaires ont été déployés. Photo Optik 360

Avant d’arriver à Sept-Îles, un autre exercice s’était déroulé le vendredi, à Gaspé. Lors des deux journées, les conditions météorologiques étaient différentes. Il a fait soleil à Gaspé, tandis qu’à Sept-Îles, il y avait de la pluie. Ce type de conditions changeantes est toutefois une bonne chose.

«Ça nous permet de passer dans une multitude d’environnements différents. C’est bien pour les gens de l’état-major et ceux qui font la planification des opérations parce que ça nous permet de nous pratiquer davantage », affirme le lieutenant-colonel Lamarche.

Pour qu’un tel exercice se réalise, il faut la collaboration des communautés locales. Le lieutenant-colonel Lamarche souligne le travail réalisé par la réserve navale NCSM Jolliet, la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam et la Ville de Sept-Îles.

« On est très reconnaissant. On a été extrêmement bien accueilli, servi et supporté par toutes les autorités locales. Ils nous ont permis que les conditions soient en place pour la réussite de l’exercice », conclut le lieutenant-colonel Lamarche.

La plupart des soldats quitteront Sept-Îles samedi soir et dimanche matin. L’exercice se poursuivra du 19 au 22 mai, à la Base de soutien de la 2e Division du Canada, à Valcartier.

