Une première dans les annales de la chasse à l’arc aux États-Unis, un Québécois fait la « une » du populaire magazine « Pope & Young », printemps 2025.

« Du jamais vu pour un chasseur du Québec », affirme le mesureur professionnel André Beaudry, qui a cofondé le site des records Trophée-Québec, un complément aux répertoires « Boone & Crockett Club » et « Pope & Young Club (P&P) »; une organisation nord-américaine, fondée en 1961, vouée à la chasse à l’arc. Et c’est en première page du magazine Ethic P&P, printemps 2025, qu’on admire la magnifique photo de Mathieu Tremblay, de Forestville, avec son orignal trophée au pointage net de 189 1/8, récolté dans la réserve faunique de Matane.

« Je chasse depuis que je suis capable de marcher en forêt avec mon père Michel, qui m’amenait au petit gibier et à la pêche. Quant à l’orignal, je le chasse depuis que j’ai 12 ans; j’en ai 36. Mon père m’a initié et j’ai eu la piqûre. Au début, on chassait dans des caches. Maintenant on se déplace en forêt. L’élève a dépassé le maître », commente Mathieu, sur un air amusé. Pour lui, chasser l’orignal, c’est une religion. « Je prends deux semaines de vacances de chasse par année ». Il préfère l’arc, pour le défi, et aussi l’arme à feu

Comme une religion

Quant à l’orignal qui lui a valu la » une « du magazine Ethic P&P, Mathieu a fait son expédition dans la réserve faunique de Matane en septembre 2023, avec deux amis. Un tirage entre eux lui accorde le premier choix du secteur dans le territoire 32-A. Une montagne révèle de bons indices et de bonnes chances de cibler un gros » buck « . Le groupe ne veut rien prélever à moins de 50 pouces de panache. Après une heure de marche à gravir la montagne à 23°C, il commence à « caller » . Un petit mâle de 50 pouces se dresse, le détecte et s’enfuit. Impossible de le cibler. Après une autre heure de marche, il lance plusieurs appels, observe une femelle et son veau, puis un mâle de 45 pouces.

« Ce n’est pas ce que je veux » . Un gros mâle répond à ses « calls » , derrière lui. » Je me tourne et je vois de grosses palettes blanches à travers le bois et trois, quatre femelles qui tournent autour. Je fais de « rattling ». Il ne bouge pas. Je l’approche, il est à 20 verges, j’étire mon arc et la flèche le transperce. J’attends une heure, et il est là, immobile à 300 pieds. Tout un « buck », incroyable. Et je me mets à crier de joie. Mes chums arrivent et ils capotent « , relate Mathieu.

« C’est incroyable »

« C’est un orignal d’exception, en ce sens qu’il a été récolté à l’arc » , commente le mesureur Éric Tremblay; aucun lien de parenté, de Thetford-Mines, qui enregistre le panache, avec photo au registre P&P. Ce qui attire l’attention de l’éditeur qui communique en décembre avec Mathieu pour obtenir son autorisation de le publier. Et il se retrouve à la « une » magazine Pope & Young.

« Je ne pensais jamais me rendre là. Je ne suis pas un professionnel de la chasse. C’est incroyable, comme Québécois, de faire le « cover » d’un magazine américain » , commente Mathieu Tremblay.

Est-ce qu’il y aura une prochaine fois à l’automne 2025 ?