À la découverte des plantes de Baie-Comeau

En mai et juin, l’Association forestière Côte-Nord invite la population de Baie-Comeau à découvrir la richesse de la flore locale à travers des sorties en forêt axées sur l’identification des plantes.

Ces activités éducatives, accessibles au grand public, se déroulent dans les boisés urbains de la ville.

Depuis le 16 mai et jusqu’au 21 juin, des excursions sont proposées chaque vendredi et samedi, sauf exception. Les vendredis, les participants sont attendus dans le boisé de la Falaise, tandis que les samedis, l’activité se déroule dans le boisé de la Pointe St-Gilles. Les sorties ont lieu de 14 h à 16 h et durent deux heures.

L’objectif de ces rendez-vous est de permettre aux citoyens d’en apprendre davantage sur la forêt et la nature qui les entourent, en compagnie d’un guide qualifié. Pour participer, il est nécessaire de réserver à l’avance, les inscriptions se terminant chaque jeudi pour les sorties prévues durant la même semaine.

Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d’information ou réserver leur place en contactant l’AFCN par courriel à animation@afcn.qc.ca, par téléphone au 418 298 2200 ou en visitant le site web www.afcn.qc.ca.