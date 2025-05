Dynamophilie | La Norvège pour Frédérick Gamache

Il y a un peu plus d’un an, Frédérick Gamache avait annoncé ses couleurs. Il avait l’ambition de se faire un nom dans le milieu de la dynamophilie au Québec, mais aussi sur la scène canadienne et même mondiale. C’est réussi ! Le Septilien compétitionnera au Championnat du monde de développé couché (bench press) classique et équipé, à Drammen, en Norvège.

Frédérick Gamache a assuré sa qualification pour les mondiaux en remportant les Championnats nationaux, à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, en septembre.

Il s’est imposé au bench only dans la catégorie 74 kg Open. Il a battu le Québécois Loc Nguyen, champion canadien en titre, à qui il avait enlevé le record du Québec en 2023, marque alors à 166 kg.

Le Septilien devait compétitionner en trois lift (dynamophilie : squat, bench press et deadlift), mais en raison de problème au dos (écrasement d’un disque de la colonne), il s’est limité au soulevé développé (bench).

Aux nationaux, il a mis la barre en haute au premier essai avec une réussite à 165 kg, suivi d’un 170 et d’un 175 kg.

« Je savais que je pouvais le battre. Il (Loc Nguyen) n’a pas réussi à me suivre », a raconté Frédérick Gamache. Son plus sérieux rival s’est contenté de 162,5 kg, bon pour la troisième place.

Cap sur la Norvège

L’athlète de 28 ans souligne que tout va vite dernièrement. Il a son kit d’Équipe Canada pour sa première participation au Championnat du monde qui se déroulera en Norvège.

Rencontré à quelques jours de son départ, au calendrier le 16 mai, Frédéric Gamache se disait un peu stressé.

Si le top 3 est hors de sa portée, avec notamment le Japonais Kosei Yokoyama en tête d’affiche avec sa marque de 250 kg, il y va notamment pour l’expérience.

« Je devrais me situer entre six et huit, au milieu du peloton au niveau mondial. Avec trois essais, c’est facile de faire une erreur, c’est beaucoup de pression », a-t-il avancé.

Il sera en action le 20 mai. Le Septilien aura profité de quelques jours pour s’acclimater au pays et au décalage horaire (+ 6 heures).

Après la compétition et quelques jours pour visiter les beautés de la Norvège et ses villages vikings, Frédérick Gamache se rendra en France, direction Montpellier. Il veut aller s’entraîner au gym de Panagiotis « The Panash » Tarinidis, « pour aller bencher contre lui avec mon kit de Team Canada ».

La suite

Qu’en est-il pour la suite de ses ambitions après la Norvège ?

Comme son dos est rétabli, Frédérick Gamache entend renouer avec les trois épreuves (squat, bench et deadlift), ramenant « le squat et le deadlift dans l’équation. Je suis revenu plus fort au squat », a-t-il dit, soulevant 525 lb. Il vise les mondiaux 2026 pour le combiné.

L’athlète en dynamophilie pourrait se tourner vers la catégorie de poids supérieur puisqu’il devient plus difficile pour lui de respecter le poids de sa catégorie.

« Ça me prend plus de muscles, mais c’est plus dur de faire le poids. Le plan est que 2026 soit ma dernière année chez les 74 kg. L’énergie sera différente chez les 83 kg. Je serai plus fort que chez les 74 kg », a-t-il expliqué.