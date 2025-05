Les travailleurs de Postes Canada pourraient être en grève dès vendredi

Postes Canada affirme avoir reçu des préavis de grève du syndicat représentant quelque 55 000 travailleurs et travailleuses des postes. Les activités devraient cesser d’ici la fin de la semaine.

La société d’État affirme, dans un communiqué publié lundi, que le syndicat l’a informée que les employés prévoient faire grève dès vendredi matin à minuit.

Un arrêt de travail toucherait des millions de résidents et d’entreprises qui reçoivent habituellement plus de deux milliards de lettres et environ 300 millions de colis par année par l’intermédiaire de ce service.

Postes Canada affirme que cette perturbation aggraverait la situation financière précaire de l’entreprise et que les deux parties devraient se concentrer sur la conclusion d’une entente.

Plus tôt lundi, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a indiqué dans un courriel qu’il tentait toujours de négocier des conventions collectives pour ses membres, dont près de 23 000 facteurs et factrices.

Mardi soir, l’entreprise avait suspendu les négociations avec le syndicat, après des jours de discussions infructueuses. Une démarche que le STTP avait jugée «répréhensible».

L’un des enjeux en suspens concerne la pression exercée par Postes Canada pour ajouter la livraison la fin de semaine — une mesure qui, selon le syndicat, pourrait compromettre la protection des emplois des travailleurs à temps plein si le service postal recourt à des travailleurs à temps partiel ou à la demande pour assurer le modèle élargi.

Pourtant, vendredi, un rapport sur Postes Canada qui mettait en lumière le déclin de son modèle d’affaires a recommandé des changements fondamentaux, notamment l’élimination progressive de la livraison quotidienne du courrier à domicile pour les résidences individuelles.