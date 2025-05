Baie-Comeau : les citoyens s’expriment autour d’un café

Les cafés-rencontres, organisés comme toute nouvelle formule du Forum citoyen, ont rassemblé une cinquantaine de participants lors des deux soirées à Baie-Comeau. Ils ont permis de poser une réflexion sur deux besoins préalablement identifiés par le milieu.

Diversifier et mettre en valeur l’offre d’activités socioculturelles, sportives et de loisir et améliorer l’accès aux produits alimentaires locaux étaient au cœur des discussions les 29 et 30 avril au Kafé-Kibboutz du Cégep de Baie-Comeau.

Les participants devaient réfléchir sur les initiatives à mettre en place, la mise en valeur des activités déjà offertes et la place de la participation citoyenne pour répondre à ces deux besoins prioritaires identifiés par les acteurs du milieu et un vote citoyen.

Plusieurs stations étaient proposées aux gens présents. Celles-ci favorisaient notamment le rebond sur des idées déposées dans les années précédentes, la création de nouvelles idées, les méthodes pour faire circuler l’information sur l’offre existante, la façon dont chaque personne peut prendre part à l’élan collectif, etc.

Les organisateurs ont aussi pris le temps de capter les impressions de la soirée et les idées favorites. Breuvages et collations étaient offerts durant l’événement pour un petit boost d’idées.

Thème 1

Le remue-méninges sur le premier besoin s’est avéré fructueux, comme on peut le voir dans les faits saillants publiés par Ma Ville Ma Voix.

On y retrouve l’amélioration du réseau cyclable et piétonnier pour assurer la sécurité des usagers, la mise en valeur d’un lieu à vocation artistique et culturelle (café culturel), le développement d’une programmation culturelle avec jam du dimanche, concerts extérieurs et ateliers de chant ainsi que l’aménagement d’une salle pour la pratique musicale avec l’équipement disponible.

Les participants ont aussi proposé l’organisation de navettes lors de gros événements tels que le festival Eau Grand Air, le développement d’un centre d’escalade de bloc intérieur, le maillage entre les clubs amicaux tout comme la découverte d’autres sports et loisirs.

Thème 2

En ce qui a trait au deuxième besoin ciblé, les participants ont relevé des ateliers culinaires pour enfants et les familles afin de sensibiliser aux bonnes habitudes alimentaires, à l’intégration de produits locaux et aux découvertes de recettes locales.

On aborde également l’adoption d’une tarification ajustée à la capacité financière de chacun pour l’achat de produits locaux ainsi que la création d’un incubateur alimentaire, soit un lieu de réflexion et de transformation pour valoriser les produits locaux.

Valorisation des produits invendus par des ateliers avec les écoles ou les lieux communautaires, inciter les entreprises à avoir des politiques d’approvisionnement local, kiosque maraîcher disponible en libre-service au parc des Pionniers et présence dans les grandes surfaces sont d’autres idées qui ont été soulevées.

Prochaines étapes

Le comité de développement durable de la démarche Ma Ville Ma Voix se réunira à deux reprises d’ici l’été afin de poursuivre l’idéation de projets potentiels pouvant émerger des échanges.

« Une recherche de promoteurs sera menée en parallèle afin que les projets soient portés par des organisations qui sont concernées dans leur mission », indique-t-on dans le document publié le 1er mai sur le site Web Ma Ville Ma Voix.