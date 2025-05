La 2e Cohorte Carbone au fil d’arrivée

Membres de la Cohorte Carbone numéro 2, Construction & Expertise PG (Sept-Îles), Équipements Nordiques (Sept-Îles) et Soucy Industriel (Fermont) ont réalisé leur plan carbone et disposent désormais d’un d’un plan de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Pour ce faire, ils ont été accompagnés par Environnement Côte-Nord, également responsable de la première cohorte du même nom.

Un bilan carbone permet d’établir la mesure des émissions de GES liées aux activités d’une entreprise et, conséquemment, de ses impacts sur l’environnement. « C’est vraiment encourageant de voir des entreprises des secteurs industriels et de la construction s’engager en action climatique. Parfois sous les radars, elles font leur part et prennent le temps d’évaluer leurs pratiques. Quand une entreprise améliore son bilan environnemental, elle est souvent plus efficace aussi », explique Vincent Carbonnelle, conseiller en écoresponsabilité chez Environnement Côte-Nord.

Les membres de la Cohorte Carbone ont participé sur une base volontaire. Photo courtoisie

Les trois entreprises de la seconde cohorte carbone ont été recrutées en collaboration avec ArcelorMittal Exploitation minière Canada. Tous sont des sous-traitants de la minière qui se dit « soucieuse de décarboner sa chaine de valeur ».

« (…) Nous sommes ravis de voir notre écosystème se mobiliser. Les efforts déployés par nos fournisseurs jouent un rôle important dans le développement d’un secteur minier plus durable sur la Côte-Nord, alors qu’ArcelorMittal souhaite non seulement réduire les émissions directes de ses opérations, mais de l’ensemble des activités qu’elle génère tout au long de sa chaîne de valeur, de la mine au port », commente la directrice, Affaires gouvernementales, énergie et carbone chez ArcelorMittal Exploitation minière Canada, Marianne Huot.

Le Fonds Écoleader finance 75 % des coûts du projet, via une subvention de 48 513 $.

« Par le biais du Fonds Écoleader, nous sommes heureux de soutenir les entreprises mobilisées par Environnement Côte-Nord qui se mettent en action pour réduire leurs émissions de GES. Prendre conscience de son bilan carbone permet d’identifier des angles morts et d’améliorer ses pratiques, un premier pas dans une démarche d’écoresponsabilité », soutient Nicolas Girard, directeur général du Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD).

L’application du plan de réduction est la prochaine étape. Parmi les principales mesures envisagées dans les plans d’action figure la réduction des consommations de carburant (diesel, essence, propane et mazout) pour les équipements, les véhicules et le chauffage.

Addere Service-Conseil, expert en stratégie climatique, a travaillé de concert avec les entreprises concernées.

Il n’est pas exclu que d’autres Cohortes Carbone voient le jour. Les entreprises intéressées à améliorer leur bilan environnemental grâce à un accompagnement professionnel peuvent contacter Environnement Côte-Nord.