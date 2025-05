Renouveau boréal au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

300 nouveaux arbres et arbustes indigènes ont été plantés au cours des derniers jours sur des parcelles du Parc nature de Pointe-aux-Outardes, premier exercice de revégétalisation de ce sanctuaire boréal.

« Nous avons réussi notre mission de planter environ 300 arbres dans des parcelles où nous avions précédemment effectué des coupes partielles écologiques afin d’aider à la régénération de notre vieille forêt », résumait Jessica Desrochers, directrice générale adjointe du parc dans une publication enthousiaste sur les réseaux sociaux.

La pluie n’a pas freiné l’ardeur des planteurs d’un jour. Courtoisie

L’organisme a travaillé de concert avec la firme WSP pour établir le plan d’intervention.

« Ils ont produit un rapport d’aménagement écosystémique. Ils ont déterminé les parcelles pour les coupes. Ce sont aussi eux qui nous ont indiqué quoi replanter, où. Nous avons plusieurs espèces de feuillus, des arbres fruitiers comme le sorbier, par exemple, pour les oiseaux. Un des objectifs est de rendre la forêt plus résiliente aux feux de forêt, mais nous avons plusieurs suivis que nous voulons faire », indique Mme Desrochers.

Des épinettes blanches, des sorbiers, des érables et des bouleaux jaunes ont été plantés. Courtoisie

À cette fin, elle souhaiterait d’ailleurs tisser des liens avec le Cégep de Baie-Comeau, notamment les étudiants de techniques forestières et de techniques d’aménagement cynégétique et halieutique.

Des arbres ont été plantés stratégiquement pour fermer des sentiers non officiels, et ce, afin de protéger la biodiversité du site. « On a des zones intouchées et on veut qu’elles le demeurent », indique la dg adjointe.

Le projet de revitalisation, entamé il y a 3 ans avec l’aide de la Fondation Alcoa, pourra être intégré aux visites du site soit au moyen de panneaux explicatifs ou d’interprétation.

Les parcelles se situent toutefois en périphérie des sentiers et ne peuvent être visitées.