Une programmation automnale éclatée au Centre des arts de Baie-Comeau

C’est dans une ambiance festive et haute en couleur que l’équipe du Centre des arts de Baie-Comeau a levé le voile, le 20 mai, sur une programmation automnale 2025 qui promet d’en mettre plein la vue et les oreilles.

Avec pas moins de 28 spectacles, les disciplines les plus appréciées du public seront à l’honneur : humour, chanson, théâtre, danse, musique, variétés et événements familiaux et scolaires.

Humour : fous rires à foison

La saison de l’humour démarrera sur les chapeaux de roues le 20 septembre avec Chiendent, le tout premier spectacle de la jeune humoriste prometteuse Mégan Brouillard. Elle sera suivie de Katherine Levac, de retour avec L’homme de ma vie le 24 septembre. L’automne marquera également la première visite à Baie-Comeau de la flamboyante Mona de Grenoble, qui présentera De la poudre aux yeux le 25 octobre, elle qui a remporté l’Olivier de l’année 2025.

Autre habitué de la scène nord-côtière, Simon Leblanc sera de retour avec Présent le 6 novembre. Enfin, Louis Morissette clôturera la saison humoristique le 14 novembre avec Sous pression, une introspection pleine d’autodérision sur ses 30 années de carrière.

Chanson : énergie, nostalgie et traditions

La discipline de la chanson démarrera en force avec Brigitte Boisjoli et son hommage à Elvis Presley, Bring back « 68, présenté le 12 septembre. Suivra le groupe Mentana, en formule cabaret le 27 septembre, avec la toute première édition de « L’Après Chaud », un nouveau concept festif post-spectacle.

Le rappeur FouKi électrisera l’Espace Alcoa le 4 octobre avec Still Kankan. La nostalgie prendra le relais le 17 octobre avec Les BB par Ludovick Bourgeois, tandis que La Famille Leblanc enchantera le public le 31 octobre avec leur folklore acadien.

Les amateurs de rock métal seront servis le 7 novembre avec Mononc » Serge et Anonymus, alors que Sara Dufour (15 novembre), Yves Lambert (22 novembre), Julie Daoust et Renaud Paradis avec Héros fragiles (23 novembre), et les très attendus 2Frères (28 novembre) viendront enrichir une programmation chanson aussi variée qu’enlevante.

Théâtre : grands classiques et découvertes

Côté théâtre, le Centre des arts proposera une version québécoise de Le Prénom, mise en scène par Serge Denoncourt, le 15 octobre. Le 12 novembre, Jocelyn Sioui invitera le public dans la légende wendat avec Frétillant et agile.

Le 18 novembre, place à Marie-Thérèse Fortin dans la pièce Fanny, une réflexion intergénérationnelle. La saison se terminera le 10 décembre avec Le ciel est une belle ordure, œuvre percutante inspirée des romans de Catherine Mavrikakis.

Danse : sur les pointes de l’émotion

Les amoureux de la danse auront droit à une série éclectique à prix avantageux. 360 Mouvements par minute ouvrira le bal le 3 octobre avec Ça groove, une fête immersive pour toute la famille. Suivront Côte Danse le 21 novembre avec Burn Baby, Burn, une œuvre engagée sur les changements climatiques et José Navas en solo avec Aves le 28 février 2026. Le Ballet Jörgen fera le salut final de cette saison de danse avec Le Songe d’une nuit d’été le 19 avril 2026, classique comédie de William Shakespeare adaptée avec une touche canadienne.

Variétés : virtuosité et magie

La section musique accueillera le pianiste de renommée internationale Charles Richard-Hamelin le 21 septembre pour une après-midi entièrement dédiée à Chopin. Le groupe breton Startijenn fera escale le 14 octobre pour une soirée endiablée aux sons traditionnels d’outre-mer.

Le spectacle Battements de cirque prendra le contrôle de la scène le 17 septembre. Jonglerie, mât chinois, hula-hoop, comédie, roue Cyr, tissu aérien, cerceau aérien et bien plus encore seront attendus.

En variétés, le seul et unique Messmer fera son retour très attendu le 1er novembre avec 13 Hz, promettant de fasciner les spectateurs grâce à ses talents d’hypnotiseur.

Famille et scolaire

La Série Famille Hydro-Québec reviendra avec deux spectacles pour le jeune public, dont Chants de vacances d’Henri Godon, qui lancera la saison et Un nuage dans mon ventre de la compagnie Bouge de là.

Durant la saison, 6 représentations scolaires fouleront le parquet du Centre des arts : Ça groove (secondaire) le 3 octobre, Terrier (petite enfance et primaire) le 6 octobre, Hudu (tout public neuroatypique) les 21 et 22 octobre, Et on campera sur la lune (primaire et secondaire) le 27 octobre et Cirk’ Alors (petite enfance et primaire) le 19 novembre.

Avec une telle diversité de propositions, l’automne 2025 au Centre des arts de Baie-Comeau s’annonce comme une véritable célébration de la culture sous toutes ses formes. L’équipe invite d’ailleurs les spectateurs à faire vite : certains événements sont soumis à des limites d’achat, et plusieurs soirées risquent d’afficher complet rapidement.