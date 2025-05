Baie-Comeau en route vers la sélection nationale de pétanque

Le Club Bouliste de Baie-Comeau franchit un moment historique cette semaine. Pour la toute première fois, quatre jeunes issus de sa section junior participeront à la sélection nationale pour le Mondial Junior de pétanque, leur donnant une chance de représenter le Canada en Espagne.

C’est ce samedi 24 mai à Joliette dès 13 h que les boulistes de Baie-Comeau seront en action. L’équipe est composée de Charles-Antoine Massé (tireur), Juliette Gagné (pointeuse), Raphaëlle Le Jourdain (pointeuse) et Steve Jean (joueur de milieu).

Ces jeunes s’entraînent jusqu’à quatre fois par semaine, et n’ont reculé devant aucun défi pour se préparer : séances extérieures sur terrain dur et pratique sous la pluie pour simuler les conditions annoncées à Joliette. « Rien n’est laissé au hasard », affirme Francine Bélair, présidente du Club Bouliste.

Leur objectif : se donner toutes les chances de briller et de décrocher une place pour représenter le Canada au Championnat du monde junior, qui se tiendra du 23 au 26 octobre à Isla Cristina, en Espagne.

« Les jeunes sont fébriles, enthousiastes, et très fiers d’être rendus là. Ils me disent encore : “C’est fou de penser qu’on a commencé à jouer il y a six ans, et qu’aujourd’hui, on parle d’aller à la sélection nationale” », commente Mme Bélair.

Si les résultats restent incertains, la fierté, elle, est déjà immense. Les jeunes, leur famille, les membres du club et toute la communauté de Baie-Comeau les soutiennent avec enthousiasme.

« Une chose est certaine : ces jeunes font vivre à leur ville une aventure extraordinaire », s’exclame la présidente.

Historique

Fondée il y a six ans, la catégorie junior du Club Bouliste de Baie-Comeau est le fruit d’une volonté claire : offrir aux jeunes une discipline structurante, technique et rassembleuse.

Depuis deux ans, une équipe de quatre jeunes passionnés se distingue régulièrement dans les compétitions régionales et provinciales. « Leur constance, leur esprit d’équipe et leur talent les ont menés jusqu’à cette opportunité nationale », assure fièrement Francine Bélair.