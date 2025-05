CHRONIQUE | Cinq étapes pour transformer ta salade en alliée bien-être

C’est officiel : la saison des salades est ouverte ! Et si, cette année, tu faisais de tes salades bien plus qu’un simple accompagnement ? Oui, une vraie star du repas, complète, nourrissante, équilibrée… et colorée !

Ce qu’il y a de magique avec les salades, c’est qu’en quelques gestes, tu peux composer un plat savoureux et ultra nourrissant. Pas question ici de se contenter de trois feuilles de laitue et deux rondelles de tomate. Non, une salade bien pensée peut devenir un repas complet qui te rassasie, tout en faisant du bien à ton corps.

1. Commence par une base végétale

C’est la fondation de ta salade : laitue, jeunes pousses, roquette, chou kale émincé, épinards frais… Choisis ce qui te plaît et varie les textures et les saveurs. Chaque feuille verte a ses atouts : fer, vitamine K, antioxydants, fibres. Pense aussi aux légumes râpés ou émincés : carottes, chou rouge, poivrons, betteraves, concombres… Tu ajoutes ainsi du croquant, de la couleur et un max de nutriments !

Manger l’arc-en-ciel

Savais-tu que chaque couleur est liée à des composés spécifiques qui soutiennent une fonction précise de ton organisme ?

Ro uge (tomates, poivrons rouges, fraises, radis) : C’est la couleur du cœur. Ils protègent les cellules contre le vieillissement, soutiennent la santé du cœur et favorisent une bonne circulation sanguine.

O range et jaune (carottes, patates douces, poivrons jaunes, mangues) : Ils soutiennent la santé de la peau, des yeux et du système immunitaire.

V ert (brocolis, épinards, roquette, chou kale, courgettes) : Grâce à leur teneur en chlorophylle, fibres, calcium et fer, ils soutiennent le foie, les os, le système digestif et la qualité du sang.

Mauve et bleu (chou rouge, betteraves, bleuets, aubergines) : Ils améliorent la mémoire, la concentration et protègent le cerveau du vieillissement cognitif.

Blanc et beige (ail, oignons, fenouil, champignons, navets) : Ils stimulent l'immunité, régulent la tension artérielle et soutiennent le microbiote intestinal.





En gros, plus c’est coloré, plus c’est complet. Manger l’arc-en-ciel, c’est nourrir ton corps de la tête aux pieds !

2. Et les protéines ?

Une salade complète contient aussi des protéines, essentielles pour la satiété et le maintien de ta masse musculaire. Tu as l’embarras du choix : œufs durs, thon, sardines, poulet grillé, tofu mariné, pois chiches, lentilles, haricots, feta… Adapte-les selon tes envies ou ton mode alimentaire.

3. N’oublie pas les bonnes graisses

Les lipides de qualité sont tes alliés : ils facilitent l’absorption des vitamines A, D, E et K, et prolongent la sensation de satiété. Privilégie l’huile d’olive de première pression à froid, les graines (sésame, courge, tournesol), les noix ou l’avocat pour une touche crémeuse et gourmande.

4. Des glucides ? Oui, mais bien choisis !

Une salade nourrissante peut aussi contenir une portion de féculents bien pensés : du quinoa, du riz brun ou sauvage, ou même quelques croûtons maison à base de pain complet. Personnellement j’’adore mettre de la patate douce rôtie dans mes salades !

Petit secret : je fais rôtir une plaque de patates douces le dimanche, et j’en ajoute quelques morceaux dans mes salades toute la semaine. Facile et délicieux !

5. L’art de la vinaigrette

C’est la touche finale, celle qui lie tout ensemble. Prépare-la toi-même : huile d’olive, du vinaigre (cidre de pomme, balsamique…), un soupçon de sirop d’érable, un peu de levure alimentaire, des herbes fraîches, une pincée d’épices… Varie les recettes pour ne jamais te tanner.

Une habitude qui change tout

Manger une grande salade par jour, c’est une habitude simple, délicieuse et pleine de sens. Ton énergie, ta digestion, ta peau, ton humeur… tout y gagne. Ajoute à cela une bonne hydratation, un peu de mouvement et beaucoup de plaisir, et tu tiens la recette d’une vitalité durable.

Rappelle-toi : ton corps est une machine incroyable. Il te parle. Il t’écoute. Et il a simplement besoin de toi pour fonctionner à son meilleur!

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.