Godbout dévoile sa nouvelle identité

C’était un moment très attendu pour la municipalité de Godbout, qui dévoile enfin une toute nouvelle image de marque.

Ce dévoilement s’est fait lors d’un 5 à 7 le 22 mai devant près de 100 personnes. « C’est le fruit d’un travail collectif », lance d’entrée de jeu le maire Guy Côté.

« On franchit une étape importante pour notre municipalité. Notre nouvelle image de marque a pour objectif de montrer qui on est et ce qu’on veut bâtir comme futur », déclare le maire.

Rappelons que Godbout souhaite dynamiser son village, afficher une image au goût du jour et attirer de futurs résidents, comme des jeunes familles.

En plus du nouveau logo qui représente une baleine, le site web sera aussi revampé.

Le dévoilement a lieu le 22 mai en formule 5 à 7. Photo Karianne Nepton-Philippe

Le projet a débuté en 2023. Pour développer cette idée, la municipalité a collaboré avec l’entreprise Hula Hoop, qui a aussi travaillé avec la MRC de Manicouagan pour l’image Terre de visionnaires.

« Notre image de marque, c’est bien plus qu’un nouveau logo, c’est qui on est », mentionne la conseillère Danielle Michaud, une des personnes derrière l’idée au départ.

« Aujourd’hui, c’est un lancement, mais ça marque un début pour notre municipalité », soutient Guy Côté.

Plus de détails à venir dans un article complet.