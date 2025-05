La MRC de Manicouagan est en bonne posture financière 

Pour l’exercice financier de 2024, la MRC de Manicouagan présente un surplus de 1 344 740 $. Le préfet, Marcel Furlong, voit d’un œil positif les investissements pour l’année.

« La MRC de Manicouagan est dans une bonne situation financière, autant au niveau de la MRC que pour le TNO. Les surplus sont relativement importants, ils vont nous permettre d’investir en 2025 », indique-t-il, lors du conseil des maires du 21 mai.

C’est à ce moment que des états financiers ont été présentés.

« Le surplus de 1,3 M$ inclut les affectations du surplus accumulé des années précédentes, qui totalisent environ 960 000 $ », précise le directeur financier de la MRC, Benoît St-Amand.

Les charges et affectations s’élèvent à 9 804 885 $ en 2024, comparativement à des prévisions de 12 428 021 $.

Les revenus se sont établis à 11 149 625 $, soit 1 278 396 $ de moins que prévu.

Fonds régions et ruralité

Il est important de noter qu’un montant de plus de 1,6 million de dollars avait été budgété en revenus et en charges pour des projets liés aux volets 3 et 4 du Fonds régions et ruralité.

Toutefois, les dates limites pour engager les sommes disponibles ont été prolongées au courant de l’année. Ce qui fait que la majorité de ces projets seront réalisés en 2025 et 2026.

C’est donc un élément qui explique une partie de l’écart entre les prévisions et les résultats.

Aéroport de Baie-Comeau

L’Aéroport de Baie-Comeau termine l’année 2024 avec un surplus de 683 047 $.

Ce résultat inclut une affectation de 564 954 $, provenant du surplus accumulé de la MRC, comme prévu au budget afin de combler le déficit anticipé de l’Aéroport.

À la suite d’un litige survenu il y a plusieurs années, un règlement avec l’entreprise responsable des travaux de réfection de la piste a permis de générer un revenu supplémentaire de 221 364 $.

Le directeur financier précise que sans l’affectation budgétaire ni ledit règlement, l’Aéroport aurait présenté un déficit d’exploitation de 103 271 $.

Territoire non organisé

Le territoire non organisé (TNO) de Rivière-aux-Outardes a enregistré un surplus de 363 364 $ pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2024.

Au TNO, notons l’ajout de camps forestiers au rôle d’évaluation en cours d’année. Cela a entraîné une hausse de la valeur des immeubles résidentiels d’environ 4 millions de dollars,

« La compagnie Résolu, qui est maintenant Domtar, a ouvert un nouveau camp forestier dans le secteur Outardes. Ce nouveau camp a été évalué bien sûr, ce qui a généré une augmentation de taxes », explique le préfet.

L’augmentation des revenus de taxation est de 43 193 $ par rapport aux prévisions.

Par ailleurs, les revenus d’intérêts ont dépassé les attentes de 42 686 $, portant le total à 92 686 $ pour l’année.

Le fonds de roulement du TNO, d’un montant de 60 000 $, est entièrement disponible. Le surplus accumulé affecté s’établit à 148 340 $ au 31 décembre 2024, tandis que le surplus non affecté atteint 1360 339 $.