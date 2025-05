Cadel Talbot signe une 5e position

Malgré une blessure dès le premier tour, le jeune judoka de Baie-Comeau Cadel Talbot a livré une performance satisfaisante aux Championnats canadiens de judo présentés récemment à Calgary.

Le judoka de 14 ans a décroché une 5e position dans la catégorie des moins de 46 kg lors de l’évènement national.

Cadel Talbot en était à sa deuxième participation à ce rendez-vous annuel, lui qui avait pris le 9e rang l’an dernier.

Cette fois, il a franchi deux tours avant de devoir déclarer forfait en raison de la douleur. « On a tenté de continuer après la blessure, et il a même remporté un deuxième combat de suite, mais le mal était fait », explique son entraîneur, qui est aussi son père, Stéphane Talbot.

« On a dû se retirer avant la demi-finale », ajoute-t-il en soulignant le courage et la maturité dont son protégé a fait preuve sur les tatamis de Calgary.

Selon l’entraîneur, le calibre était particulièrement relevé cette année dans la catégorie des moins de 46 kg, tout comme dans celle des moins de 50 kg où Cadel évoluera l’an prochain.

Ce déplacement dans l’Ouest canadien aura toutefois permis de prendre un maximum d’expérience face aux meilleurs judokas du pays.

Une progression sur tous les plans

Stéphane Talbot rappelle que cette première année dans la catégorie U16 a été marquante. « On a vécu une poussée de croissance, donc il a fallu ajuster les techniques. De plus, il a aussi dû affronter de nouveaux adversaires dans un contexte de très haut niveau », dit-il.

Une préparation mentale plus soutenue a été entreprise dès l’automne. « De novembre à avril, on a travaillé en mode reconstruction pour arriver prêt pour les championnats. Sur ce plan, l’objectif est atteint », insiste l’entraîneur.

Un club en pleine santé

Cadel est issu du Club de judo de Baie-Comeau, un programme de développement bien enraciné dans la communauté et qui, année après année, parvient à propulser ses jeunes athlètes sur les scènes provinciale et nationale.

« C’est impressionnant de voir une petite ville comme Baie-Comeau former autant de judokas capables de se mesurer aux meilleurs au pays », souligne M. Talbot. « Le programme va bien, et de belles nouveautés s’en viennent l’an prochain pour aller encore plus loin », assure-t-il.