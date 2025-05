Le projet de groupe de médecine de famille universitaire à Sept-Îles temporairement sur la glace

Le projet visant l’ouverture d’une clinique médicale accueillant un groupe de médecine de famille universitaire à l’intérieur de Cégep de Sept-Îles est temporairement mis sur la glace, en raison d’un manque d’effectifs.

Le Cégep de Sept-Îles espère, depuis plusieurs années, construire des locaux pour accueillir en ses murs un groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U), ce qui serait une première au Québec pour un établissement collégial.

Les équipes médicales de Sept-Îles sont actuellement en pénurie, a indiqué Dr Jean-François Labelle, directeur médical des services professionnels et de l’enseignement universitaire du CISSS de la Côte-Nord. Pour que le projet de GMF-U fonctionne, il faudrait l’implication « d’au moins 6 ou 7 médecins de façon hyper intensive ».

« Il nous manque des gens, et les médecins dans le projet ont décidé de prioriser un autre projet dans la dernière année, considérant les grands délais pour obtenir le financement et réussir à trouver un endroit pour le GMF-U », a révélé Dr Labelle, en marge de l’inauguration du dispensaire urbain pour l’enseignement clinique au Pavillon Alouette de l’UQAC.

Le projet est donc mis en pause temporairement.

« On dit bien mis en pause, parce que ça demeure un objectif, mais ce qu’il nous faut, c’est recruter un nombre minimal de médecins qui vont s’impliquer à ce niveau-là, pour le relancer de façon plus active », a-t-il dit.

À Baie-Comeau, le GMF-U lancé en 2005 obtient des résultats très positifs. On parle d’une rétention de 80 % des médecins de famille qui le fréquente en région éloignée, dont 65 % qui demeurent sur la Côte-Nord.

« On veut reproduire la même chose du côté de Sept-Îles », a assuré le Dr Labelle.

L’importance de bien faire

Le CISSS espère que les nouveaux médecins qu’il a recrutés et qui viendront s’installer dans les prochaines années sur la Côte-Nord voudront s’impliquer dans le projet.

Dr Jean-François Labelle souligne l’importance de ne pas mettre trop de pression sur les effectifs médicaux participant au projet de GMF-U, afin d’éviter de nuire à sa pérennité.

« Il faut toujours tenir compte de la qualité d’enseignement qu’on va donner. Si on a de trop petites équipes, on risque d’avoir une qualité d’enseignement qui va être hypothéquée et ce n’est pas ce qu’on souhaite », a-t-il dit.

Dans un projet de GMF-U, sa réputation et sa crédibilité ont un impact majeur sur le recrutement des médecins.

« Si on ne fait pas les choses correctement au départ, on risque de se tirer une balle dans le pied nous-même et d’avoir de la misère par la suite. On est mieux de prendre un petit peu plus de temps, mais de le réaliser adéquatement », a-t-il conclu.