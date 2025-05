L’équipe mixte SQ/SPUM frappe encore à Sept-Îles

L’équipe mixte de Sept-Îles, formée de la Sûreté du Québec et de Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam, y est allé d’une autre perquisition. Elle a procédé à trois arrestations en lien avec le trafic de drogue, le 22 mai.

Trois hommes, âgés dans la vingtaine, ont été arrêtés, et puis remis en liberté. Ils comparaîtront ultérieurement sous des accusations, entre autres de trafic.

La perquisition des policiers, dans deux résidences de Sept-Îles et deux véhicules automobiles, a permis la saisi de plus de 40 000 $, trois pistolets à air comprimé et un poing américain.

Au début de la semaine, cinq individus avaient été appréhendés en lien avec le crime organisé à Sept-Îles.

Toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.