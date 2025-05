Une nouvelle image pour un nouveau départ

Godbout se dote d’une toute nouvelle image de marque. Celle-ci vient avec un nouveau logo et l’intention de faire changer le vent de direction en matière de développement de la municipalité.

« Notre image de marque, c’est bien plus qu’un nouveau logo. Il représente notre identité, notre culture et notre vision de l’avenir. Godbout, c’est un mode de vie », déclare la conseillère Danielle Michaud, une des personnes derrière l’idée au départ.

Cette dernière s’est mise à travailler sur cette idée avec sa collègue Édith Simard. « À partir de là, on s’est accroché à une équipe qui voudrait bien nous suivre dans ce projet », dit-elle.

Une fin et un début

La Municipalité a dévoilé son image de marque lors d’un 5 à 7 le 22 mai devant près de 100 personnes.

« Aujourd’hui, c’est un lancement, c’est loin d’être une finalité. C’est un départ, ça marque un début pour notre municipalité », soutient le maire de Godbout, Guy Côté.

En plus du nouveau logo, qui représente un vague, la lettre G pour Godbout et une baleine, une campagne de communication viendra afin de déployer l’image de marque.

Les panneaux d’affichage à l’entrée de la municipalité et aux endroits touristiques seront changés.

« On va aussi rafraîchir la salle [du conseil] et on va embaucher une ressource partagée en communication avec nos municipalités voisines, Franquelin et Baie-Trinité », fait savoir le maire.

Ce dernier mentionne aussi les projets de réfection de l’écocentre, de développement des services essentiels de la municipalité, de sécurité routière et d’infrastructures maritimes.

« Pour notre vieux quai, nous avons eu l’accord de remplacer la rampe de mise à l’eau », affirme-t-il.

Un nouveau quartier résidentiel est aussi en développement. Du même coup, Guy Côté souhaite relancer la Société d’expansion.

Danielle Michaud déclare aussi travailler pour attirer les jeunes familles. « On vient de perdre notre école et on dit souvent qu’un village meurt quand il perd son école. »

L’idée est aussi d’inciter des entrepreneurs à s’installer à Godbout. « On a des entreprises comme le Resto Pub qui travaille extrêmement fort pour dynamiser le village. On a les Jardins Maraîchers, le Centre d’interprétation des oiseaux de proie, mais on a besoin d’autres entrepreneurs », dit-elle.

« On franchit une étape importante pour notre municipalité. Notre nouvelle image de marque a pour objectif de montrer qui on est et ce qu’on veut bâtir comme futur », déclare le maire.

Suivre les pas de la MRC

Le projet de revamper l’image de la municipalité a débuté en 2023.

Pour développer cette idée, l’instance municipale a collaboré avec l’entreprise Hula Hoop, qui a aussi travaillé avec la MRC de Manicouagan pour l’image Manicouagan, Terre de visionnaires.

« Un des éléments qui a incité la MRC à développer une image de marque, c’est qu’on voulait un outil de promotion pour notre MRC. Une image qui démontrerait qui on est et qu’on pourrait partager à la population », précise le préfet de la MRC, Marcel Furlong.

« On était donc très heureux quand Godbout nous est arrivé avec cette idée. […] Une nouvelle image crée aussi un sentiment de fierté. On n’est pas moins beau qu’ailleurs, on est peut-être meilleur », ajoute-t-il